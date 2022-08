A poco más de 80 días para el comienzo del certamen futbolero más importante de todos, las ansiedades comienzan a crecer: la esperanza en la Scaloneta y el último campeonato que disputará Lionel Messi representan condimentos únicos. Afortunadamente, el álbum del Mundial funciona como un bálsamo para calmar los nervios en los meses previos. Fue tal la algarabía que tras su lanzamiento se agotó en apenas 24 horas.

Panini, compañía con sede en Italia y con actividad en más de 150 países, es la única autorizada por la FIFA para la confección del producto oficial. La obsesión por adquirir las 638 figuritas necesarias para cumplir con el mentado objetivo atrapa a grandes, chicos y chicas. Abrir los paquetes, sorprenderse con lo que toca, pegarlas con prolijidad en el rectángulo asignado, verificar las que faltan, intercambiar las repetidas con alguien más. Tener la fortuna de conseguir la última, resolver el obstáculo de la figurita difícil y ¡completarlo!

Rafael Bitrán, licenciado y profesor de Historia, es uno de los coleccionistas de figuritas más importantes del país. En diálogo con este diario, intenta buscar razones en un fenómeno plagado de emociones: “Es muy lindo ver cómo los pibes y las pibas disfrutan al ir pegando las figuritas en el álbum, viven la satisfacción de la adrenalina al abrir paquetes y ver qué toca en cada caso”. Y sostiene: “El coleccionismo tiene dos caras: es hermoso desde lo lúdico y por la posibilidad de compartir relaciones con otras personas; pero al mismo tiempo refuerza la lógica capitalista y la acumulación”.

Desde su punto de vista, una de las hipótesis que explican por qué, en un escenario de híper digitalización, internet y redes sociales, el pasatiempo de pegar figuritas aún sobrevive y es un éxito, hay que hallarla en el factor sorpresa: “Es uno de los pocos artículos que uno compra y no sabe verdaderamente qué adquirió”, expresa quien además editó cuatro libros sobre figuritas y define a la colección como un fenómeno de “arqueología urbana”.

Sin embargo, el mercado prepara opciones para quienes son menos románticos y no gustan de los rituales, para los que solo esperan el resultado y no disfrutan tanto del proceso. La referencia es para la posibilidad de adquirir el álbum de Qatar 2022 con todas las figuritas para pegar. Hay cuentas en Mercado Libre que venden el combo a 34 mil, cuotas e intereses. En cuestión de una tarde el álbum se llena.

A sacar cuentas: cambiar figus para ahorrar

A primera vista, los 34 mil pesos constituyen un precio disparatado, aunque si se realizan las cuentas pertinentes quizás no lo sea tanto. El analista de datos Federico Tiberti se tomó ese trabajo y bosquejó algunos números en su cuenta de Twitter. Si una persona colecciona por su cuenta debe comprar 1170 paquetes para disponer del 90 por ciento de probabilidades de completar el álbum, esto es, el equivalente a 175.500 pesos (porque cada uno cuesta 150 pesos). Si se colecciona de a dos, es decir, intercambiando repetidas con alguien más, se requieren 745 y si se colecciona entre cinco, 450. Estas cuentas surgen bajo la premisa de que todas las figuritas son “igualmente probables” y que puede salir la misma figurita dos veces en el mismo paquete. En este marco, la invitación a intercambiar con más individuos es clara.

Télam

Desde 301060, el sitio de predicciones deportivas del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, hicieron sus propios números. Se trata del equipo del referente e Investigador del Conicet Guillermo Durán, quien colaboró con su hijo Manuel Durán (ingeniero industrial, UBA) y se animaron a realizar una serie de cálculos.

En teoría, si bien 128 paquetes serían suficientes para completar el álbum, en realidad no es así porque no tocan siempre figuritas distintas. De acuerdo a la realización de 50 mil simulaciones, se necesitan como mínimo de 520 paquetes y como media 895. Además, se necesitan 1102 para tener una certeza del 90 por ciento de que se completará el álbum y 1198 para que la certeza ascienda a 95 por ciento. “Si no cambiás figuritas tenés que ponerte a comprar eternamente. Teniendo en cuenta lo que sale cada paquete, la mejor opción es formar parte de algún grupo de gente que las intercambie. Intercambiarlas funciona como forma de ahorro, si no se requiere un promedio de 150 mil pesos para llenarlo, o bien, casi 180 mil para tener una mayor certeza”, explica el científico.

Desde hace años, Durán confecciona los fixtures para distintos campeonatos nacionales e internacionales de fútbol, pero el Mundial es especial. “Es la excusa perfecta para unir dos de las pasiones que tenemos desde hace años: el fútbol y los números. No hay evento como este”, advierte.

Tradiciones y novedades

Según relata Bitrán, el primer álbum específico del Mundial que circuló en Argentina fue para 1974 (Alemania), por iniciativa de la Casa Crack, que también se encargó de lo propio en 1978 (Argentina). Al cerrar Crack y como nadie se hizo cargo de la licencia, en 1982 (España) y 1986 (México) no hubo álbumes de los Mundiales en Argentina (salvo iniciativas sueltas y poco sistematizadas). Recién en 1990 (Italia), Panini tomó la licencia y a partir de esa década dispuso de los derechos para explotar su comercialización. No obstante, debieron pasar algunos años más para que el fenómeno terminara de consolidarse. “En 2014 se generó un fenómeno de explosión y un elemento clave, desde mi perspectiva, es que se incorporó a coleccionar a la gente adulta de manera masiva. Teniendo poca o mucha plata, siempre tiene más dinero y más posibilidad de compra alguien grande que sus hijos”, dice.

Ministerio de Cultura

Para Qatar 2022, además de la posibilidad de comprar el álbum de tapa blanda que cuesta 750 pesos, está el de tapa dura a 3000 pesos. Cada sobre se vende a 150 pesos en quioscos, aunque a precio mayorista es posible conseguirlo por un importe menor. Asimismo, hay una opción más: Panini lanzó el álbum virtual --acorde a lo realizado en versiones anteriores como el Mundial 2010 (Sudáfrica), 2014 (Brasil) y 2018 (Rusia)-- y los sobres se adquieren a partir de códigos. Lo que aún significa más, la digitalización llegó al modo en que se intercambian las imágenes: hay personas que ya no anotan las figuritas que faltan en un papel sino que lo hacen en un Excel; del mismo modo que se arman grupos específicos en redes sociales en que usuarios desconocidos se reúnen para exhibir las que tienen con el propósito de localizar las faltantes.

El álbum consta de un apartado con cromos, figuritas brillantes y otras que exhiben a los jugadores en acción. Hay 20 jugadores que salen en diferentes formatos y colores, con lo cual, forman parte de la colección pero no se pegan en el álbum. “Lo bueno de esta ocasión es que no hay figuritas difíciles. El problema es que como existió una preventa enorme, evidentemente hubo acopiadores que gastaron mucho dinero. Hoy Panini está produciendo muchísimo así que en poco tiempo volverá a haber oferta seguramente”, comenta Bitrán.

Entre otros aspectos que se modificaron con respecto a ediciones anteriores, se modificó la numeración: aunque tradicionalmente las figuritas estaban numeradas del 1 al 500 o al 600, en este caso, las de cada país van del 1 a la 19 (el escudo y 18 jugadores), con independencia del sector del álbum en que se encuentre ubicado el equipo. Otra modificación se relaciona con la eliminación en la última hoja del tradicional tablero, empleado para tachar las figuritas ya pegadas.

Errores

Como suele ocurrir, los fanáticos se apuran a descubrir errores en el álbum del Mundial. ¿Por qué hay errores? Sencillamente, por una cuestión de tiempo: la publicación sale de imprenta unos meses antes de la competencia y siempre hay imponderables. En este caso, Panini comparte la leyenda en una de sus páginas: "Contenidos y datos actualizados al 15 de junio de 2022". Con ello, pretende cubrirse y se salva de dos aspectos. El primero más específico: el 11 de agosto se confirmó una modificación de relevancia en el fixture, y el duelo entre Ecuador y Qatar que según los papeles se disputaría el lunes 21 de noviembre pasó al domingo 20. El segundo más general: si bien las selecciones incluirán 26 jugadores en sus plantillas, el álbum solo permite la presencia de 18. Necesariamente, algunos que finalmente viajen a la cita mundialista no figurarán, al igual que de manera inversa, alguno de los que estén incluidos en el álbum finalmente no será convocado.

Se perdonan estos errores de último momento. Después de todo, pegar figuritas no deja de ser un juego.

[email protected]