Diego Schwartzman encabezará la legión de nueve tenistas argentinos que jugarán desde este lunes en Nueva York una nueva edición del US Open, cuarto y último Grand Slam del año que tendrá como atracción principal al español Rafael Nadal, no contará con el serbio Novak Djokovic, y marcará la despedida entre las damas de la campeona estadounidense Serena Williams.



El certamen que se jugará en el complejo Billie Jean King National Tennis, en el barrio neoyorquino de Queen's, sobre superficie de cemento, tendrá a un sólo integrante del "Big Three": "Rafa" Nadal, dueño del récord de 22 títulos de Grand Slam, y no estarán Djokovic, quien ganó 21, y tampoco el suizo Roger Federer, tercero con 20.



El camino de Nadal (3) comenzará ante el australiano Rinky Hijikata (198) y como segundo cabeza de serie espera llegar a la final de un torneo que ganó en cuatro ocasiones (2010, 2013, 2017 y 2019) para un hipotético cruce con el que manda del otro lado del cuadro, el ruso Daniil Medvedev (1), defensor del título y que comenzará su campaña ante el estadounidense Stefan Kozlov (110).



A la ausencia de "Nole", quien también se perdió este año el Abierto de Australia por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, se le suma la del alemán Alexander Zverev (2), semifinalista el año pasado y en plena recuperación de la lesión que sufrió en Roland Garros.



Entre las damas, la favorita es la polaca Iga Swiatek (1), quien debutará ante la italiana Jasmine Paoline (57), mientras que la defensora del título es la británica Emma Raducanu (11), que comenzará ante la francesa Alize Cornet (37).



De todas maneras, el foco estará puesto en Serena Williams, quien dejará el tenis a los 40 años y con 23 títulos de Grand Slam en su mochila. Serena, seis veces ganadora del US Open, la primera en 1999 y la última en 2014, debutará ante la montenegrina Danka Kovinic (80).



En cuanto a los argentinos, el Grand Slam neoyorquino levantará el telón este lunes y en total serán nueve raquetas, siete que ingresaron directamente y dos que superaron la clasificación.



En ese sentido, al mencionado Schwartzman se suman Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Pedro Cachín, Federico Coria, Tomás Etcheverry, Federico Deblonis y Facundo Bagnis, los dos últimos surgidos de la "qualy", más la rosarina Nadia Podoroska, actualmente en el casillero 190 pero con ranking protegido por haber estado durante casi todo un año lesionada.



Schwartzman (16), con el antecedente de sus accesos a cuartos de final en las ediciones de 2017 y 2019, enfrentará en la ronda inicial al sacador estadounidense Jack Sock (108) y si lo supera le tocará luego el australiano Alexei Popyrin (82) o el chino Chun Hsin Tseng (85).



Cerúndolo (27), campeón este año en el ATP sueco de Bastad, debutará ante el británico Andy Murray (49), ex número uno del mundo y ganador del US Open en 2012, y si lo pasa irá en la siguiente ronda contra al australiano John Millman (104) o el estadounidense Emilio Nava (200).



Báez (37), campeón este año en el ATP portugués de Estoril, jugará en la ronda inicial ante al español Carlos Alcaraz (4), y si causa una sorpresa y lo vence irá después ante el neerlandés Tallon Griekspoor (46) o el rosarino Federico Coria (78).



El cordobés Cachín (66), en su mejor temporada como profesional con la obtención de cuatro torneos Challenger (Madrid, Praga, Todi y Santo Domingo), jugará frente al esloveno Aljaz Bedene (343), finalista del Argentina Open en la edición de 2018, y de ganarle le tocará en la segunda ronda un tenista estadounidense: Taylor Fritz (12) o Brandon Holt (298).



El platense Etcheverry (86) debutará ante el español Pablo Andújar (92) y de superarlo le tocará luego el chileno Nicolás Jarry (120) o el italiano Matteo Berrettini (15).



El azuleño Delbonis (136), luego de atravesar la clasificación debutará ante el local John Isner (48) y si le gana irá luego ante el dinamarqués Holger Rune (32) o el alemán Peter Gojowczyk (111).



El santafesino Bagnis (100), también surgido de la "qualy", se medirá con el estadounidense Sebastián Korda (52) y si avanza a la siguiente ronda se encontrará con el local Tommy Paul (33) o el español Bernabé Zapata Miralles (79).



En damas, la rosarina Podoroska (190) tendrá un inicio difícil ante la eslovaca Anna Karolína Schmiedlova (116), y de ganar irá luego ante la china Shuai Zhang (35) o la suiza Jil Teichmann (30).



En dobles estará el marplatense Horacio Zeballos junto a su compañero catalán Marcel Granollers y también habrá otros argentinos como Andrés Molteni y Máximo González, en un cuadro principal que se sorteará en la semana.



El US Open repartirá una cifra récord de premios entre ambos cuadros de ATP y WTA con una suma de 60.100.000 dólares.



Los campeones del abierto estadounidense, tanto en hombres como en damas, cobrarán 2.600.000 dólares, cifra superior a lo entregado por los otros tres "majors": el Abierto de Australia otorgó 2.071.064 dólares, Roland Garros 2.290.354 y Wimbledon 2.507.460 de la moneda estadounidense.