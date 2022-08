Adrián Marini, técnico interino de Colón, tiene el aval de la dirigencia santafesina para continuar al frente del equipo hasta la última fecha de la Liga Profesional, luego de asumir el cargo tras la salida de Sergio Rondina, informaron voceros del club este lunes. santafesino.

Marini, de larga trayectoria en el ascenso e ídolo del club en la década del 90, ocupó el puesto como recambio natural de Rondina, quien se alejó tras la derrota ante Central Córdoba de Santiago del Estero (0-3), por la 14ta. fecha, pero no fue ratificado oficialmente por la comisión directiva.

Fuentes del club que preside José Vignatti admitieron que hubo sondeos con representantes de algunos entrenadores, pero los que más interesaban no estuvieron dispuestos a hacerse cargo antes del receso por el Mundial de Qatar, como Ricardo Zielinski, actualmente en Estudiantes.

Otro de los factores que influyó fue el cambio positivo que experimentó el equipo en la victoria ante Tigre (2-1) y la buena recepción que tuvo Marini por parte de los integrantes del plantel.

"Tengo la libertad de los dirigentes para trabajar tranquilo", expresó el técnico tras la derrota de del domingo ante Barracas Central, en la que fue la primera voz pública de alguno de los involucrados para echar luz sobre un tema que desvela a la parcialidad de Colón.

Las malas experiencias con Julio Falcioni y Rondina, quienes no lograron que el equipo se parezca al que conducía Eduardo Domínguez, fue un factor para no tomar decisiones apresuradas y apostar por un hombre de la casa que también había dirigido en el triunfo ante Vélez de la séptima fecha. Sin comunicación oficial del club, en las últimas horas trascendió una noticia que refuerza las posibilidades de Marini para continuar, ya que su puesto como técnico de la división Reserva fue cubierto con la contratación de Javier López, otro ex jugador de Colón y compañero de "Chupete" en su etapa como futbolista.

El conjunto rojinegro tiene como objetivo llegar a la Copa Sudamericana del año próximo pero actualmente está a nueve puntos de Atlético Tucumán, último en zona de clasificación, con el agravante que hay otros nueve equipos en el medio.