Hemos presentado en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de ley que habilita la agremiación del personal policial y del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Se trata de una normativa que “es más amplia” que la simple sindicalización de las fuerzas de seguridad, que reconoce derechos a los empleados y busca democratizar a las fuerzas de seguridad, pero que a la vez prohíbe la posibilidad de hacer huelgas por las características del servicio que prestan.

El proyecto establece derechos y obligaciones de los trabajadores policiales y penitenciarios. Podrán acceder a la agremiación como cualquier trabajador. También se prevé la creación de una Defensoría de la Policía, a modo de ombudsman, para defenderlos de los sumarios administrativos y demás.

El derecho a la agremiación es de los trabajadores, no de los gobiernos. En la provincia de Santa Fe tenemos serios problemas de seguridad, con lo cual hay que impulsar reformas profundas en la concepción y estructuración de la policía.



Se han vuelto a presentar las tres leyes (de reforma policial) que en su momento ingresaron a la Legislatura y no fueron tratadas. Y me pareció que, además de ese debate que se va a dar en algún momento, la cuestión gremial es algo que no se puede obviar. En un estado de derecho no se pueden dejar de lado las obligaciones y derechos de los trabajadores. Los empleados policiales y penitenciarios son empleados públicos.

La agremiación reconoce derecho a peticionar ante las autoridades, pero prohíbe hacer huelgas.

Matilde Bruera

Legisladora del Frente de Todos