A menos de una semana del lanzamiento del álbum del Mundial Qatar 2022, un usuario de TikTok compartió un video mostrando el álbum de Panini completo y se volvió viral. Fran Di Pietro, un joven de 20 años que estudia Administración de Empresas en UADE que vive en Caballito, compartió la clave del logro.



“Primer argentino en completar el álbum”, escribió @frandipietroo junto al video en el que muestra cada una de las páginas del álbum del Mundial Qatar 2022, y claramente se puede ver que todos los casilleros están completos con las 638 figuritas de esta edición.

El primer argentino en llenar el álbum del Mundial



Di Pietro contó a GO Noticias que logró llenar el álbum junto con su hermano Nicolás, de 17 años. Si bien sus familiares los ayudaron con decenas de paquetes como regalo para el Día de Las Infancias, y también compraron figuritas en varios kioscos de Caballito y Villa Urquiza, la clave para llenar la edición de Panini fue crear un Instagram destinado a alumnos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), donde Fran estudia.

El Instagram Figuritas Mundial Uade (@figuritasmundialuade) juntó más de 200 seguidores y a través de él Fran convocó a un canje masivo, que organizó en una planilla de Excel. “Le pedí a la gente que me mandaran sus listas de figuritas repetidas. Agarré las que me servían y se las cambié por otras que les servían a ellos, y las que no me servían las publicaba para todos”, contó a GO Noticias.

“Todos me fueron mandando sus figuritas repetidas y eso hizo que yo tuviera una tremenda variedad de figuritas para elegir, por eso pude completar el álbum tan rápido. En unos tres días llegué a cambiar unas 250 figuritas con muchos estudiantes de UADE”, continuó.

¿Cuánto sale el álbum del Mundial y un paquete de figuritas?

El valor oficial del álbum de papel del Mundial Qatar 2022 es de $750. Respecto a las figuritas, los sobres de cinco unidades cada uno se venden a precio mayorista en $113, pero en los kioscos se los puede conseguir a $150. Cada caja de figuritas, que viene con 104 sobres, cuesta $11.800.

Álbum del Mundial Qatar 2022: qué jugadores de Argentina aparecen

Escudo de AFA Emiliano Martínez Franco Armani Marcos Acuña Nahuel Molina Nicolás Otamendi Germán Pezzella Cristian Romero Rodrigo De Paul Ángel Di María Giovani Lo Celso Leandro Paredes Guido Rodríguez Julián Álvarez Joaquín Correa Alejandro Gómez Nicolás González Lautaro Martínez Lionel Messi

¿Qué jugadores de Argentina faltan en el álbum del Mundial Qatar 2022?

Entre los 18 jugadores que se encuentran en el álbum de papel llama la atención la ausencia de algunos nombres que fueron y son claves en el esquema de Lionel Scaloni. Entre los futbolistas destacados que podrían haber integrado esos espacios están Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Paulo Dybala, Ángel Correa, Exequiel Palacios y Lucas Ocampos, entre otros.