La polémica decisión de Fernando Espinoza como árbitro de campo y de Jorge Baliño a cargo del VAR de no cobrar un penal a favor de Atlético Tucumán en los minutos finales del partido del domingo con Boca en la Bombonera generó repercusiones y protestas que detonaron no bien finalizó el juego y se extendieron durante toda la noche del domingo y buena parte de este lunes.

"Espinoza se bajó el auricular y me amenazó", dijo Cristian Menéndez, el delantero de Atlético Tucumán que ingresó en los minutos finales del partido. En declaraciones a un canal de deportes, el delantero acusó al árbitro de "soberbio y arrogante" y advirtió que "un día se puede llevar una sorpresa. Desde el minuto uno, te habla mal y siempre amenazando que te va a expulsar". Menéndez agregó que "los árbitros se pueden equivocar como todos, pero los modos son importantes y predisponen al clima adentro de la cancha. A veces, se le vuelven en contra porque los jugadores se ponen más agresivos y nerviosos y él debería ser el encargado de generar tranquilidad" indicó.



Tras estas palabras, Espinoza adelantó que ampliará el informe del partido. "Tengo las declaraciones de Menéndez que dice que yo lo amenacé durante el partido y que me puedo llevar una sorpresa. Voy a ampliar el informe por mi seguridad", aseguró el árbitro mendocino cuya manera de dirigirse a jugadores y cuerpos técnicos le ha generado algunas dificultades serias.

"Estoy convencido de que no fue penal, porque el VAR me avisa si es algo grave y yo hablé con ellos y no lo hicieron", apuntó también Espinoza. Según su punto de vista, en la acción en la que el peruano Carlos Zambrano va al cruce sobre Ignacio Maestro Puch y le aplica un codazo "el jugador (por Zambrano) tiene apoyado el brazo sobre el delantero pero sin hacerle falta. Si me tengo que guiar por la foto que me mostraron de esa jugada es penal, roja y va preso Zambrano, pero no había movimiento como para juzgarlo" indicó Espinoza.



"Al ser una jugada de interpretación, donde el reglamento nos habilita y nos da derecho a interpretar, al ser interpretativa podemos tener distintas consideraciones y tener distintas opiniones y discutirlas. Coincidimos con la cabina con esta posición del brazo y por eso no hubo revisión," señaló Espinoza en otro tramo de sus declaraciones. Finalmente, aclaró como debe trabajar la tecnología. "El VAR tiene que interceder bajo protocolo y solo cuando hay un error claro, obvio y manifiesto" dijo el árbitro. "Cuando uno interpreta la jugada-prosiguió-si en cabina se interpreta de la misma manera y no existe ese error claro, obvio y manifiesto, entonces no hay que ir a verla. Porque si la vamos a ver, creamos esa confusión", aclaró Espinoza.

También se expresó sobre la jugada polémica del final el zaguero Bruno Bianchi. "Eso fue falta y roja, pero bueno, sabemos que tenemos que jugar contra estas cosas". Y en sus redes sociales, el mediocampista Ramiro Carrera tampoco no ocultó su indignación. "Hay 50 millones de argentinos que vieron algo diferente de lo que viste vos, ¿y todavía salís a decir esto?", dijo Carrera en su cuenta de Twitter.



Pese a la derrota por 2 a 1, Atlético Tucumán todavía retiene la punta del campeonato de la Liga Profesional, pero con apenas dos puntos de ventaja (32 a 30) sobre Gimnasia y Esgrima cuando aún restan once fechas para la finalización.