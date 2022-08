Cada vez falta menos para las elecciones de 2023 y a las disputas internas de los partidos por la definición de sus candidatos se suman las reformas que se proponen desde distintas provincias. El desdoblamiento de los comicios y la eliminación de las PASO locales son dos ejes en debate. Mientras tanto, San Juan reabrió otro debate por la propuesta de un nuevo sistema de votación similar a la Ley de Lemas que provocó una reacción de rechazo tan categórica en la oposición que motivó un comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y hasta el expresidente Mauricio Macri se pronunció públicamente.



Los cambios más notorios provienen desde el norte del país. Salta confirmó, la semana pasada, que no tendrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir a sus candidatos. La suspensión tiene carácter de “excepcional y extraordinaria” y responde, principalmente, a una necesidad de economizar recursos.

Salta también integra el grupo de provincias que elegirán a sus representantes con un cronograma distinto a las elecciones nacionales. El desacople. Así lo confirmó su ministro de Gobierno, Ricardo Villada, al anunciar que los comicios se realizarán el 16 de abril. Se suma, de esta manera, a los casos de Tucumán, que prevé elecciones para junio, y Río Negro, cuya gobernadora confirmó el desdoblamiento, aunque aún no ha definido la fecha.







Catamarca

Si en la provincia gobernada por Gustavo Sáenz la discusión sobre las PASO fue resuelta a través del debate parlamentario, los casos de Catamarca y San Juan parecen anticipar nuevos focos de conflicto. El gobernador Raúl Jalil de Catamarca expresó el mes pasado en una entrevista que “las PASO han cumplido su ciclo, traen un desgaste muy grande a la sociedad, sobre todo, a quienes no quieren participar en la política. Hay que volver a las internas partidarias, a los frentes políticos y los candidatos se deben definir dentro de cada espacio político".



Consultado por Página/12, el presidente del PRO catamarqueño y exdiputado, Carlos Molina, aseguró que para modificar leyes electorales “debe haber un consenso”. Y afirmó que para la aprobación de reformas de este tipo son necesarios dos tercios de los votos de la cámara, frente a la mayoría simple que intentaría conseguir Jalil. Para el dirigente “no se puede estar dependiendo de las mayorías circunstanciales y de la voluntad de quien gobierne que vaya a modificar, según su conveniencia, la ley electoral”.



Y también habló de la interna en el peronismo. En ese sentido, Molina señala que el rechazo a la eliminación de las PASO es compartido con parte del peronismo donde hay “sectores que buscan diferenciarse del gobernador”. La decisión de anular las primarias sería “no por hacerle daño a la oposición, sino para no competir dentro del partido”. En este sentido, el presidente del PRO manifestó que hay reacciones dentro del oficialismo “porque el peronismo ha crecido gracias a las PASO” y sostuvo que “si hay algo que Néstor Kirchner hizo bien fue incorporar las PASO porque eso rompió con las oligarquías partidarias y con las mesas chicas de los partidos”.

El tema está en debate. Consultado por este diario, el propio Jalil desestimó la posibilidad de convocar a la oposición para discutir la suspensión de las PASO. "No es una prioridad", dijo. Y sostuvo que los acuerdos que buscan son para la generación de empleo y cuestiones relacionadas a la obra pública.



"Eliminar las PASO no es una prioridad” y en cambio, “en nuestra agenda está la contención social, que crezca el empleo como está creciendo". Agregó que "hay proyectos presentados en Diputados para modificar las PASO, tanto por ellos como por nosotros. Pero no los conozco y no puedo dar opinión al respecto. Nosotros vamos a consensuar los candidatos con tranquilidad”, aseguró. Y afirmó, además, que cuenta con el respaldo de la exgobernadora Lucía Corpacci.



La provincia está trabajando en cambio para definir el calendario electoral, puesto que la Constitución provincial establece que las elecciones pueden ser en marzo o junto a las nacionales.

San Juan

Por su parte, San Juan se ubica por estos días en el centro de la polémica. La Cámara de Diputados aprobó la eliminación de las PASO, una decisión que fue judicializada pero que logró superar el trago amargo a principios de mes cuando la Cámara Civil provincial lo avaló a través de un fallo. Aunque el peronismo opositor encabezado por el sector exgobernador José Luis Gioja podría apelar la medida, el actual jefe territorial, Sergio Uñac, avanza en las reformas de cara a las elecciones del 2023.

En ese sentido, el vicegobernador Roberto Gattoni confirmó que hay conversaciones con los bloques legislativos para la creación de un nuevo régimen electoral en la provincia. El denominado “Sistema de Participación Abierta y Democrática” comenzará a debatirse aunque desde la oposición ya lo catalogaron como “inconstitucional y antidemocrático”.

Desde el Ministerio del Interior prefieren no hacer declaraciones sobre las reformas ni nacionales ni provinciales. “Las PASO son competencia de cada jurisdicción”, afirman. De esta manera, en la cartera que conduce Eduardo De Pedro aseguran que no intervienen en las decisiones que tomen los parlamentos locales.



La reacción de la oposición

En 2019, el panorama era similar al actual: un oficialismo dividido en la valoración de las PASO y una oposición que cierra filas ante su posible eliminación. En aquel momento, parte del macrismo sostenía que los costos de realizar elecciones primarias eran muy altos e innecesarios. Desde el radicalismo se presentaron proyectos en esa línea, pero fracasaron porque no existían consensos dentro del Gobierno; con el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, encabezando el rechazo a la suspensión de las PASO.

Ahora, los roles parecen invertirse. Mientras que los gobiernos locales buscan acuerdos para suprimir las elecciones primarias, desde Juntos por el Cambio manifestaron su disconformidad con las medidas adoptadas en las provincias y temen que sean un precedente para la supresión de las PASO nacionales. Así lo expresaron el miércoles pasado en un comunicado tras la reunión de la Mesa Nacional: "Alertamos sobre los cambios en las reglas electorales a seis meses de las aperturas de los procesos electorales, ya que es un mecanismo que atenta contra la transparencia y la continuidad de las reglas existentes".

Pero fue la iniciativa sanjuanina la que despertó mayores reacciones por parte de los referentes de la coalición opositora. “Nos preocupa que en la provincia de San Juan se esté implementando un sistema contrario al del voto popular, con la incorporación de la ley de lemas”, dice el comunicado del Juntos por el Cambio, al que se sumaron las expresiones del expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; entre otros dirigentes.

El exmandatario sostuvo que “San Juan quiere reponer en las próximas elecciones la Ley de Lemas, que es una vuelta al pasado y un fraude a la representación democrática”. Y pidió al gobernador que se comprometa con “la Argentina del futuro”. Por su parte, Rodríguez Larreta dijo: “No se pueden cambiar las reglas de juego a meses de una elección. Y menos promoviendo una Ley de Lemas, sistema que claramente va en contra del voto popular y que manipula la voluntad del pueblo”.

Con menos eufemismos se manifestó Bullrich, quien sostuvo: “En San Juan, el gobernador y los legisladores oficialistas nos quieren robar la democracia, cambiando el sistema electoral por la ley de lemas”.





Informe: Diego Castro Romero