Activistas y militantes del colectivo LGBTIQ+ denunciaron que la obra social de la provincia, Iapos, no está cubriendo las cirugías de reasignación de género contempladas en la Ley 26.473. "La Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, habla de la salud integral de las personas trans y obliga a las obras sociales y al Estado a acompañar la transición de estas personas. Pero hace casi un año que distintas organizaciones reclamamos a Iapos (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social), porque no está cubriendo todas las cirugías de readecuación de sexo”, indicó la activista y referenta Pamela Rocchi. Hasta el momento, aseguran que hay una veintena de reclamos. "Necesitamos que Iapos se haga cargo de la ley de Identidad de Género", dijo la activista en sus redes sociales. En tanto, desde la obra social negaron que haya una política de no cumplir la ley, e indicaron que hay "inconvenientes" en cuestiones con relación a especialistas.

"Venimos haciendo presentaciones porque no pasa solo en Rosario, sino también en Venado Tuerto, en Reconquista", agregó Rocchi en LT8. "Cirujanos nos dicen que la obra social no actualiza los aranceles desde 2019. Los dos cirujanos que teníamos no están operando para Iapos, nos presentamos en la Defensoría del Pueblo, también. Antes presentábamos los papeles y nos operábamos. Por eso estamos manifestando esto, porque lo que no se visibiliza no existe", dijo.

Según se indicó, hay más de 20 personas esperando para sus intervenciones. "Lo que más se nos complica es encontrar cirujanos con perspectiva de género y diversidad. Todos los meses pagamos la obra social quienes la tenemos", reclamó. Y aseguró que “siempre hay muy mala predisposición de parte de la obra social”. Al mismo tiempo, recordó que desde 2015 hubo casos en los que se llegó a "recurrir a la justicia. Hemos ganado varios recursos de amparo, y sin embargo, Iapos sigue presentando dificultades”, lamentó.

Al mismo tiempo, indicó que llevaron el reclamo a organismos provinciales y que no recibieron respuesta. "Muchas veces hemos recibido la puerta cerrada, los teléfonos apagados, la promesa de que nos van a llamar. Hasta el día de hoy no tuvimos respuestas y los compañeros siguen sin operarse”, aseguró.

Desde Iapos, en tanto, aseguraron que "no hay ningún corte" en las prestaciones quirúrgicas ni de otro tipo. El director, Oscar Broggi, explicó: "Negamos que haya una política de no cumplir; lo que sí tenemos inconvenientes, sobre todo en la parte de las intervenciones. Hay un solo caso judicializado, mediante amparo, que tiene que ver con la técnica: en Santa Fe tenemos un solo prestador médico y tiene una técnica diferente a la que se solicita", por parte de la persona afiliada. Además, agregó que "hay un solo prestador en Rosario para muchas de estas prácticas, y no tenemos en el resto de la provincia. Este es un inconveniente de especialidades. No hay muchos prestadores. Estamos en conversaciones porque ya hicimos una autorización de aranceles por estos casos. Estamos esperando para hacer la actualización desde octubre a fin de año; pero no hay una quita de cobertura", aseguró.

Por otro lado, adelantó que la semana que viene habrá reuniones con el colectivo que lleva adelante el reclamo. "Estamos trabajando en conjunto con Género e Igualdad, a través de la Dirección de Políticas de Igualdad, para tener reuniones con este grupo de personas. Tenemos que acercar las partes porque muchas no nos llegaron. Hablan de unas 20 prácticas y no las tenemos registradas como pedido, por eso queremos acercarnos y organizarnos en cuanto a las demandas".