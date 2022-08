La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, vino ayer a Rosario para reunirse con empresarios clientes de la entidad y ofrecerles en persona líneas de financiamiento especiales para firmas de la provincia de Santa Fe.

"Estamos recorriendo el país, le pedí a mis compañeros y compañeras de directorio que salgamos a visitar las sucursales y a recorrer empresas, a ver cómo podemos ayudar a nuestras pymes y a nuestros clientes. El Banco no sólo debe facilitar el acceso al crédito, no sólo debe agilizar la tramitación de los préstamos, no sólo debe innovar con soluciones tecnológicas que estén a la altura de este mundo en cambio permanente, tiene que tener una hoja de ruta para consolidarse como una verdadera banca de desarrollo“, señaló la titular de la entidad crediticia.

Hizo la presentación ante representantes de 45 empresas de la región que trabajan con el BNA. Asistió también el ministro de Producción provincial, Daniel Costamagna.

Batakis planteó la necesidad de "escuchar para después planificar, a pesar de las dificultades que debamos enfrentar. Todos los países desarrollados comenzaron de la misma forma, planificando. Y ustedes van a encontrar una presidenta que tiene obsesión por la planificación, por la producción nacional, por la generación de empleo, por la sustitución de importaciones y la apertura de nuevos mercados para nuestras empresas”, dijo.

Entre las empresas que acudieron al convite, algunas de primer orden como Agricultores Federados Argentinos (AFA), Liliana, Arneg Argentina, Plantium, Kretz y AMR Salud, entre otras.

"Queremos ser esa alianza estratégica que tenga la cabeza puesta para que en esa inteligencia podamos hacer que este país crezca”, remarcó la presidenta del BNA en el contacto directo destinado a "generar confianza entre gente de trabajo".

Luego de la reunión, Batakis recorrió la planta de Liliana SRL, en Granadero Baigorria.