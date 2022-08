A dos días de que se cumpla el plazo anunciado por el gobierno para que comience a regir la segmentación tarifaria, la Secretaría de Energía publicó los nuevos precios de referencia estacionales de la energía mayorista para los usuarios de ingresos altos. Mañana se conocerán los valores para el resto de los niveles, de ingresos medios y bajos. Era el paso que faltaba para que los entes reguladores provinciales puedan armar los cuadros tarifarios que aplicarán las distribuidoras.

Los nuevos precios de la energía en el mercado mayorista para los usuarios del Nivel 1 se encuentran entre 66 y 75 por ciento por encima de los precios anteriores según se trate de la hora pico, resto o valle. Sin embargo estos no serán los porcentajes de aumentos totales reflejados en las facturas, ya que el precio de la energía representa apenas un tercio del precio final que pagan los usuarios.

El valor publicado hoy es uno de los cuatro componentes del precio final de la factura, que se compone de generación, transmisión, distribución y carga tributaria (nacional, provincial y municipal). Sin embargo, se necesitaba esta publicación para que las distribuidoras puedan definir el nuevo cuadro tarifario final para el bimestre septiembre-octubre.

Los precios para los niveles 2 y 3 se publicarán en el Boletín Oficial mañana. De esta manera, los entes reguladores de todo el país podrán armar los nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras y cumplir con los plazos previstos en el calendario original: comenzar a aplicar los aumentos desde el primero de septiembre.



El retraso

La segmentación de tarifas es un pendiente histórico. En esta gestión, comenzó a trabajarse en 2019 apenas asumió Alberto Fernández y se dio a conocer públicamente la primera propuesta en marzo de este año. En principio era un borrador que aplicaba una segmentación geográfica, luego fue por ingresos y en esta última etapa se agregó además por consumo. Los cambios de gabinete modificaron y retrasaron también la efectiva aplicación, que iba a regir en un principio desde el primero de agosto. Tras la salida de Martín Guzmán de la cartera de economía y de Darío Martínez de Energía, se reconfiguró el esquema y se fijó una nueva fecha: el primero de septiembre, plazo que se está intentando cumplir a contrarreloj.

El retraso, dicen en Energía, se dio por dificultades de procesamiento de los datos en el Registro de Accesos a los Subsidios de la Energía (RASE). De acuerdo al último corte, se anotaron 9,7 millones de hogares, de los cuales sólo 428 mil clasificaron en el grupo de ingresos altos. Teniendo en cuenta que, de acuerdo a la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), hay 15,5 millones de usuarios de energía eléctrica, habrá 5,8 millones de personas que perderían gradualmente el subsidio a las tarifas de servicios públicos a partir del primero de septiembre. En el gobierno calculan que son 4,5 millones.

Sea cual fuere el número, supera ampliamente ese 10 por ciento que apuntaban originalmente iban a quedar dentro del nivel 1 de ingresos. La hipótesis es que muchos de los usuarios de menores ingresos no pudieron anotar. Por eso, están realizando cruces con los entes reguladores provinciales para identificar a usuarios que pagan tarifa social e incluirlos dentro del grupo de usuarios de ingresos bajos, que no tendrán aumentos. Buscan evitar aplicar aumentos a hogares que no van a poder pagarlos.

En efecto el flamante interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, subrayó en declaraciones radiales que la tarea del organismo será ahora "salir a buscar" a aquellas personas que necesitan el subsidio pero que, por diversos motivos, no completaron el formulario. Martello reconoció que el porcentaje de no inscriptos es "alto", e indicó que, por ese motivo, el organismo pretende "bucear dentro de esos 4,5 millones para ver si realmente no se han inscripto porque no lo necesitan y no entran dentro de los requisitos para los subsidios".

Asimismo, el funcionario estimó que más hogares se inscribirán "al momento de la llegada de las facturas" porque –señaló- "recién ahí mucha gente se va a dar cuenta (de su omisión) en la comparación con lo que estaba pagando". El Registro –que permite identificar a los usuarios que han solicitado mantener los subsidios de acuerdo con su ingreso familiar y situaciones particulares- continúa abierto a través de la página www.argentina.gob.ar/subsidios. La inscripción es un paso necesario para que los usuarios puedan mantener los beneficios.



Por otro lado, Martello confirmó que alrededor de 18.000 usuarios hicieron uso de la opción –habilitada la semana pasada- de bajarse de los subsidios tras haberlos solicitado, luego de que el director del Banco Central, Agustin D´Attellis, confirmara la semana pasada que la entidad monetaria se encuentra estudiando la posibilidad de impedir el acceso al cupo de 200 dólares mensuales de dólar ahorro a quienes reciban los subsidios. Asimismo, subrayó que la misión del ENRE, durante su gestión, será "proteger los derechos de los usuarios" con "la mirada puesta de los usuarios, independientemente de los intereses de las empresas".