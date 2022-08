El tenista bonaerense Sebastián Báez se retiró este martes por lesión en el tercer set cuando perdía 7-5, 7-5 y 2-0 ante el español Carlos Alcaraz y quedó eliminado en la primera ronda del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, en una jornada en la que se impuso el rosarino Federico Coria, perdió el azuleño Federico Delbonis y en la que más tarde se presenta Diego Schwartzman.



Báez (37 del ranking ATP), debió retirarse en el tercer set, con el resultado 2-0 en su contra, por molestias musculares en sus gemelos y luego de ser atendido por los médicos al final de la segunda manga.



Hasta entonces el partido era parejo y con un excelente juego entre ambos contendientes y los primeros dos sets se resolvieron a favor del español Alcaraz (4, y máxima promesa del tenis mundial), por detalles al final de los mismos, que se los llevó por 7-5, tras 1 hora y 24 minutos de duración.



Tras la finalización del segundo set, Báez pidió atención médica y los especialistas trabajaron en la zona de los gemelos del argentino, volvió a la cancha, pero duró apenas dos games, cuando entre lágrimas decidió abandonar, con el resultado 0-2 en el parcial.



Ahora, Báez se realizará los estudios médicos correspondientes para saber el grado de la lesión, que en principio se trataría de calambres, pero no se descarta que sea un desgarro, con lo cual se perdería las finales de la Copa Davis de Bologna, Italia, donde el equipo argentino integrará la Zona A junto con Italia, Croacia y Suecia, del 13 al 18 de septiembre venidero.



Alcaraz se medirá en la segunda ronda del torneo neoyorkino ante otro argentino: el rosarino Federico Coria (78), quien superó al neerlandés Tallon Griekspoor (46) por 7-5, 6-4 y 6-3. Coria dominó el encuentro desde el comienzo ante un errático Griekspoor y se quedó con el triunfo con un quiebre por set y luego de 2 horas y 5 minutos de juego.



Por su parte, el azuleño Federico Delbonis (134), luego de haber atravesado la clasificación previa del torneo cayó ante el potente sacador estadounidense John Isner (48) por 6-3, 6-1 y 7-5. Delbonis nada pudo hacer ante la eficacia de Isner y se despidió rápidamente del US Open, al cabo de 1 hora y 54 minutos de un dispar enfrentamiento.



Mientras que última hora de hoy, el "Peque" Diego Schwartzman (16) confrontaba ante el fuerte sacador estadounidense Jack Sock (107) y, en caso de ganar, el porteño jugará su siguiente partido ante el australiano Alexei Popyrin (84) o el chino Chun Hsin Tseng (89).



En la primera jornada del US Open jugada ayer, el único argentino que superó la ronda inicial fue el cordobés Pedro Cachín, quien como próximo rival tendrá al estadounidense Brandon Holt (303), quien el lunes dio la gran sorpresa al eliminar a su compatriota Taylor Fritz (12).