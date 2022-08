Tres detenidos fue el saldo de un operativo realizado por la Brigada de Balaceras de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el marco de una causa que investigaba extorsiones y el ataques a tiros a una vivienda en barrio Tablada. En total fueron siete allanamientos que buscaban a los responsables del tiroteo a una vivienda de Garay al 100 bis ocurrida en mayo. Los detenidos están ligados a un preso de la cárcel de Piñero que extorsionó a un integrante de una asociación civil exigiéndole un millón de pesos, señalaron fuentes de la causa. Los sospechosos serán imputados en los próximos días por el fiscal Federico Rébola. Los allanamientos fueron en domicilios de Chacabuco al 3900, Hipócrates al 4600, pasaje 518 al 6000, pasaje 410 al 5000, en zona sur; e Irala al 700 y Salta al 300 de Villa Gobernador Gálvez.

Además, hubo requisas a dos reclusos del penal de Piñero, de donde incautaron dos celulares. En los domicilios, los efectivos incautaron quincena de celulares, dos escopetas calibre 12/70, una pistola 9 milímetros, otro calibre .380 y una carabina .22, 770 mil pesos y 1150 dólares, y material estupefacientes (envoltorios y trozos compactos de cocaína).

Además, se anunció la detención de una mujer de apellido Armanino, vinculada por investigadores con actividades de narcomenudeo en barrio Tablada. La mujer de 51 años quedó a disposición de la justicia Federal por el hallazgo de poco más de 300 gramos de “material estupefaciente” en su casa, que en varias ocasiones fue blanco de atentados. La investigación dejó al descubierto otra vez que desde la cárcel se digitan extorsiones y actividades criminales con mano de obra callejera.

Todo comenzó el 21 de mayo cuando personas ligadas a una asociación civil sin fines de lucro afincada en barrio Tablada recibieron la llamada de un hombre que de forma amenazante solicitó un millón de pesos. El 23 de mayo bajo la puerta apareció una nota. Luego, el 30 de mayo autores desconocidos tirotearon un domicilio cercano a la sede de la asociación, presumiblemente con una ametralladora.

Esta balacera tuvo lugar en Garay al 100 bis, temprano en la mañana. “Nosotros trabajamos todo el día. Yo no trato con delincuentes, ni con la mafia. Me la paso laburando y hasta los domingos voy a laburar. No cabe ninguna duda de que fue un error”, aseguró la dueña de casa a LT8. “No sé cómo se sigue. Me iré un par de días, tapiaré toda la casa como para por lo menos desayunar y comer tranquila”, agregó.

Las tareas investigativas, como el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad y otras medidas, dieron una primera punta en la pesquisa. Hubo intervenciones y luego de varios análisis se pudo dilucidar que la línea era utilizada por dos reclusos vinculados con diferentes delitos, indicaron fuentes del caso.