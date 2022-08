La posibilidad de renuncias masivas en la Comisión Directiva de Central frenaron la venta de Facundo Buonanotte a Brighton de Inglaterra. Una transferencia que estaba acordada se rechazó al momento de la firma por parte de la mayoría de los directivos. El vicepresidente Ricardo Carloni, en ejercicio de la presidencia, lo aceptó sin más margen de discusión, para evitar así una crisis institucional a dos meses de las elecciones. El jugador insiste con su traspaso y tiene tiempo hasta hoy si elige la opción judicial para lograr su pase al fútbol de Europa. “Decidí que Buonanotte no se vende porque es lo que pide el hincha”, aseveró anoche Carloni, asumiendo así toda la responsabilidad, en claro tono de campaña electoral dado que tiene aspiraciones de ir a las urnas en octubre como candidato a presidente.

Carloni asumió en Central facultades totales, en su afán por tener chances electores en los comicios de octubre, pero aún no es una figura de peso en la Comisión Directiva. Fueron los miembros de la dirigencia de Arroyito los que ayer plantearon con determinación no aprobar la negociación que parte de la dirigencia había acordado para vender el pase Buonanotte a Brighton de Inglaterra. La discusión llegó a posiciones extremas: si se vende había renuncias masivas de los directivos, principalmente de aquellos que no tienen apetencias políticas y creen que la actual gestión está agotada en términos de imagen ante el socio. “Si lo venden hay varios que se van”, asumió un directivo.

Abierto el conflicto en la Comisión Directiva, Carloni revisó la situación y se apropió de la decisión, haciendo saber en un audio que circuló rápidamente en redes sociales a primera hora de la tarde de ayer que no estaba dispuesto a firmar una venta a la cual “el 95 por ciento de los socios se oponen”. "Y yo me debo a los socios por más que ahora están enojados conmigo”, reflexionó el directivo en un mensaje que se intentó mostrar como espontáneo pero tuvo mucho de premeditado.

Más tarde, en conferencia de prensa, Carloni dio la noticia. “Vamos a defender el patrimonio de Central. No vamos a vender a Buonanotte y le vamos a poner una cláusula de 20 millones de dólares”, resaltó el directivo. “Le vamos a ofrecer al jugador un contrato que va a ser de los mejores para nuestro fútbol profesional. Los socios nos ponen en el lugar para llevar adelante la gestión y cuando más del 95 por ciento de ellos no quieren que tomemos una decisión la debemos respetar. Vamos a defender el patrimonio del club y lo vamos a tasar a Buonanotte en no menos de 20 millones de dólares”, enfatizó el vicepresidente.

“Entendemos que la cifra que se ofreció tampoco es tan significativa. Cuando se venda Buonanotte tiene que generar un cambio en todo sentido para nuestra institución, tanto a nivel de infraestructura como deportivo. Tomé la decisión de no llevar adelante la transferencia de Buonanotte”, recalcó Carloni.

En ningún momento el directivo hizo saber que la decisión se impuso en reunión de Comisión Directiva ayer al mediodía y, por el contrario, se mostró como el único responsable de rechazar la oferta que se hizo por el juvenil canaya. “Buonanotte va a ser uno de los mejores pagos del plantel para compensar al jugador”, adelantó.

El chico de 17 años, en verdad, tiene uno de los contratos más bajos del primer equipo. Lo firmó en mayo pasado hasta diciembre de 2023 y con una cláusula de rescisión de dos millones de dólares. “(Rodolfo) Di Pollina (presidente de licencia hasta fin de mandato) cometió un error al firmar esa cláusura, yo no participé en ese contrato”, disparó Carloni. Por lo cual más allá de las palabras del directivo, que no fue acompañado en la conferencia por ningún compañero de Comisión Directiva, Buonanotte tiene la posibilidad de irse por la cláusula, esperar hasta junio del año que viene para negociar el pase en su poder, porque se puede negociar desde los seis meses antes de la finalización del contrato vigente, o bien renovar el actual vínculo como le propondrá la dirigencia. Por lo cual ahora el futuro de Buonanotte depende de la decisión que asuma el jugador.