Desde el gremio de trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) señalaron que participarán activamente de la comisión Evaluadora del Cupo Laboral Nodocente Travesti Trans “Alejandra González”. Cabe indicar que para la selección de las personas ingresantes regirá lo dispuesto en el Reglamento de Ingreso a la Categoría Inicial del Personal No Docente de la UNR y el ejercicio de sus funciones se regirá por lo dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo 366/2006 para el estamento Nodocente de las Universidades Nacionales de la República Argentina. Desde el gremio No Docente de la UNR (Apur), agregaron que, “esta nueva convocatoria” del Cupo Laboral Travesti Trans “Alejandra González” en la UNR “estará destinada”, a las personas travestis, transexuales y transgéneros, mayores de 18 años, hayan o no accedido a los derechos establecidos en la Ley N° 26.743 (cambio registral). En tanto, por Apur participará de la comisión evaluadora, la Secretaria de Acción Social Marcela Arce “teniendo a su cargo, junto a los representantes de la UNR, la tarea de analizar las convocatorias y realizar las entrevistas”, completaron del el gremio universitario