La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) – seccional Rosario – se ha declarado en estado de alerta y movilización debido a maniobras en el frigorífico Paladini ubicado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez que haría perder derechos laborales a unos 85 trabajadores del sector. Concretamente, la iniciativa de la firma privada es un cambio de empresa de seguridad, rescindiendo contrato con la empresa Siseg para comenzar a vincularse con la empresa de Seguridad privada San Miguel. Dicho traspaso comenzaría este sábado. Según, el referente gremial de UPSRA en Rosario, Ariel Batrichevich, el alerta del gremio es por un “traspaso desprolijo”, de trabajadores desde la saliente Siseg al arribo de la nueva firma Lo grave de la situación es que los 85 vigiladores privados perderían antigüedad “comenzando nuevamente desde cero”, apuntó el dirigente gremial. Por otra parte, “otra irregularidad es que no existió un pre aviso a la empresa que dejaría de prestar funciones”, apuntó el gremialista. Asimismo, Paladini “debe unos 10 millones de pesos” a la firma Siseg aduciendo que la misma, “no estaría haciendo los aportes sociales a los empleados cosa que existió pero la firma ingresó en una moratoria para regularizar la situación, o sea que al presente estaría al día”, indicó el referente gremial “por lo que no se estaría haciendo lugar a una retención que tiene el frigorífico con la Siseg que trepa a unos 10 millones de pesos”, insistió. En tanto, otra denuncia que se suma a la detallada es que el mismo frigorífico Paladini, “obliga a los vigiladores a realizar tareas que no corresponden como pesaje de camiones, control de mercadería en cámara con temperaturas bajo cero”. Además, se denuncia la falta de entrega de ropas a los trabajadores. En ese marco, el UPSRA se ha declarado en alerta y movilización analizando potenciar medidas de fuerza “sin no se revierte la situación”, reiteró Batrichevich.