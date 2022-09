Hemos tenido diferentes denuncias por amedrentamiento de gerentes y gerentas de la empresa Galeno. Hacen abuso de autoridad y aplican un maltrato diario para bajar lineamientos. La gente se manifiesta ante Recursos Humanos, pero tampoco obtienen respuestas.



Ante esta situación, decidimos salir a visibilizar los reclamos, que también incluyen la falta de pago de horas extras y premios y el rechazo a los descuentos por licencias médicas. Nos descuentan los días que faltan por licencias médicas. Esto y muchos temas más fueron trasladados a la empresa de diferentes maneras, ya sea por mail, comunicados o reuniones. Seguimos sin respuestas, hacen oídos sordos, y esta desidia nos llevó a declarar al Sindicato del Seguro en estado de alerta y movilización en todo el país para visibilizar todo lo que está pasando.



Además realizamos tareas diarias en malas condiciones edilicias: algunos baños no tienen luces; hay lugares donde los techos se caen; no funcionan los aires acondicionados; y no cuentan con un lugar apropiado para comer, así que terminamos haciéndolo sobre los escritorios.

El Sindicato del Seguro está en estado de alerta y movilización a nivel nacional para visibilizar además el despido sin causa de seis trabajadores de un centro médico de Galeno que funcionaba en la provincia de Neuquén.

Vamos a estar en la calle las veces que sea necesario hasta que nos escuchen y nos den soluciones.

Lucas Lozco



Delegado gremial de Galeno



Sindicato del Seguro