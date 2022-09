El gobierno oficializó este jueves el aumento en las tarifas de gas para los usuarios de mayores ingresos que pierdan los subsidios. Los nuevos cuadros tarifarios contemplan subas promedio de 84 por ciento en un plazo de seis meses. En el primer bimestre perderán el 20 por ciento del subsidio, en el segundo bimestre otro 40 por ciento y luego otro 40 por ciento para terminar pagando la tarifa plena a comienzos de 2023. En el caso del servicio de electricidad, el gobierno no llegó a publicar los cuadros tarifarios y la puesta en marcha de la segmentación se demorará unos días más. El gobierno anunció que los beneficiarios de tarifa social y planes sociales conservarán el subsidio aunque no se hayan anotado en el registro.

Nuevas tarifas

A partir de los nuevos cuadros tarifarios, la asociación de consumidores DEUCO calculó cuál será el aumento para distintos usuarios de Naturgy. Un cliente R1 que consume hasta 500 metros cúbicos de gas por mes pagará dentro de 6 meses un 88 por ciento más que ahora, lo cual se notará fundamentalmente en el invierno próximo. A su vez, un usuario R34 que tiene un consumo de 1801 metros cúbicos por año pagará un 75 por ciento más.

Quiénes pagarán

Inicialmente se había informado que la tarifa plena la pagaría el 10 por ciento de la población. Sin embargo, en el caso del gas, sobre un total de 8.714.588 hogares solo 5.579.365 millones solicitaron los subsidios. Eso significa que no será el 10 por ciento sino el 35 por ciento de los hogares los que pasen a pagar la tarifa plena en el plazo de seis meses.

Desde que el entonces ministro de Economía Martín Guzmán anunció el plan de segmentación a comienzos de junio diversas consultoras aseguraron que el porcentaje final iba a estar cerca del 30 por ciento debido al techo de 3,5 canastas básicas que puso el gobierno como requisito para poder solicitar el beneficio. Según los datos de julio, esas 3,5 canastas equivalen a 389.543 mil pesos. En el gobierno remarcaban que solo el 10 por ciento superaba ese techo en base a los datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares, pero, como ocurre con toda encuesta, la subdeclaración de ingresos es significativa. Por eso, desde las consultoras advertían que el porcentaje de excluidos iba a ser mayor.

A su vez, se especula con que una porción significativa de usuarios que no se anotó en el registro pese a estar habilitados para hacerlo. Apenas se lanzó la segmentación, fueron varios los que le plantearon a la mano derecha de Guzmán en este tema, Santiago López Osornio, que era un riesgo grande dejar sin subsidio a los que no se anotarán porque mucha gente podía llegar a no hacerlo por desconocimiento. “Se van a anotar. Vamos a hacer una campaña de difusión amplia y se va van a anotar”, repetía López Osornio. Sin embargo, muchos usuarios, de sectores de bajos recursos, finalmente no se anotaron, tal como habían pronosticado algunos otros funcionarios del gobierno que tenían mayor contacto con la realidad que el equipo de Guzmán.

Planes sociales

A raíz de esta situación, el gobierno determinó este jueves a través de la resolución 631/22 que aquellas personas que tienen tarifa social y que acceden al cobro de programas sociales provinciales podrán incorporarse a la categoría de usuarios y usuarias de menores ingresos que percibirán los subsidios a la energía eléctrica y el gas. Además, precisó que la incorporación de beneficiarios y beneficiarias al padrón de subsidios a la energía con motivo de tratarse de personas beneficiarias de programas sociales resultará en todos los casos “provisoria” y no eximirá a los usuarios y las usuarias residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red, del deber de inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía.

Asimismo, deberán mantener dicha información actualizada según varíe su situación mediante la presentación de las declaraciones juradas correspondientes.