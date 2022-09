La dirigencia de Newell’s no tiene definido el perfil de técnico que quiere para el equipo y presta atención a las reacciones en redes sociales a los nombres que se proponen para encontrar al candidato. Roberto Sensini, al igual que Alfredo Berti, no despierta la ilusión del hincha y ahora se puso en consideración al colombiano Juan Carlos Osorio. Mañana ante Vélez dirige al equipo en forma interina la dupla compuesta por Gustavo Tognarelli y Adrián Coria, quienes además tienen muchas chances de mantenerse frente al plantel en el los octavos de final de Copa Argentina el miércoles ante Talleres.

En Newell’s no se piensa en su proyecto. Lo que se busca es salir de la urgencia y dejar al hincha satisfecho con la elección. Es por eso que lo que importa no es tipo de entrenador que se busca sino que genere alguna expectativa en el público. El presidente Ignacio Astore pensó en Berti pero el propio entrenador a la hora de firmar declinó la propuesta ante el rechazo generalizado que en redes sociales se gestó en reacción a la noticia.

El presidente leproso llamó al otro técnico dispuesto a venir: Sensini. El ex defensor leproso se encuentra en Italia hasta fin de mes pero dejó claro que resolvía su regreso en 48 horas a la ciudad. Las partes acordaron todos los términos de la vinculación. Sensini no puso ninguna condición. Su deseo de estar en Newell’s hizo un trámite la conversación. Pero ayer a la mañana Astore le pidió a Sensini que no se suba al avión porque lo iba a pensar mejor durante el fin de semana. Sensini tampoco encontró empatía en los hinchas en la redes cuando su vuelta se dio por hecha.

Entre los ofrecidos está en consideración es el colombiano Osorio, de reciente paso por la selección de Paraguay y exitosa carrera en Colombia. Ayer hubo contacto entre Osorio y Astore y está en decisión del presidente el futuro del primer equipo. Osorio supone una apuesta a su trayectoria. Desconoce el presente del equipo, de sus divisiones inferiores y más aún al fútbol argentino, además de ser un entrenador al cual se le debe hacer un contrato significativamente superior al que firmaría Sensini.

Entre tanto, mañana ante Vélez a las 15.30 Tognarelli y Coria preparán una alineación que sería con Morales; Jacob, Mansilla, Ditta, Luciano; Sforza, Portillo, Ferreira; Garro, García, Aguirre.