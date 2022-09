Central no hizo el partido que Carlos Tevez quería. Pero sí marcó diferencias con el rival y reunió méritos para vencer a Talleres. Las virtudes aparecieron en el primer tiempo, con Malcorra siendo el más claro con la pelota, Blanco el que más generó con sus corridas y apareció el gol de Marinelli. Talleres ensayó una reacción en el complemento y despertó impaciencia en los canayas pero el triunfo llegó sin mayores problemas para Servio. La victoria recompone el presente del equipo en la tabla.

El partido tuvo pocas emociones y escasos momentos de inspiración por parte de Central. El triunfo que encontró el canaya se fundamentó en lo que hizo el equipo en el arranque del encuentro, donde se paró con decisión en campo rival y, por momentos, agobió a Talleres. El dominio era sostenido y el camino al gol llegó con una receta infalibre en Arroyito: un centro de Blanco. Herrera sacó en gran atajada el cabezazo de Malcorra, sobre el primer palo, pero Marinelli solo tuvo que empujar el balón para anotar el gol canaya con fácil cabezazo.

El juego fue fluido en Central solo cuando la pelota pasaba por Malcorra o Blanco. Porque Buonanotte no gravitó y sin el diez con juego punzante los delanteros perdieron peso en el área cordobesa. Fue poco lo que el equipo lo hizo jugar a Veliz y Marinelli se destacó con su aparición en el gol.

Blanco tuvo mucho juego y dio el pase del gol

Talleres tuvo muchos más problemas para plantear el juego en campo de Central. De a ratos hizo mover mucho la pelota pero sin llegar al área auriazul. Una mala salida de Servio y un cabezazo desviado de Franco fue todo lo que sufrió el canaya en su área. Valoyes era el único en Talleres que abría espacios en ataque con sus intervenciones, aunque siempre lejos del arco de Central.

El partido cambió en el segundo tiempo. Talleres no fue un equipo peligroso pero la ansiedad en Arroyito apareció porque la visita se instaló en el juego en campo rival y Central cedió protagonismo, al punto que no generó situaciones de gol. Las oportunidades aparecieron en el cuarto de hora final, con el rival volcado decididamente en ataque. De contragolpe el canaya falló en todas las corridas. Veliz ya estaba cansado y siempre se falló en el último pase. Por eso hubo sufrimiento hasta el final. Valoyes, Pizzini y Garro se encontraron en algunas combinaciones, aunque no tuvo trabajo Servio. Porque el fondo canaya se anticipó siempre cuando la pelota llegó al área chica y a Pizzini no le convalidaron un gol porque el VAR detectó fuera de juego.

El triunfo fue esforzado. Se corrió mucho y se jugó poco. Pero le alcanzó a Central con un centro de Blanco para generar la jugada que valió tres puntos. Talleres en los últimos minutos tiró muchas pelotas al área, todas resueltas por el fondo auriazul, y el mejor cierre fue de Rodríguez para evitar un mano a mano de Valoyes con Servio. El triunfo fue muy festejo en Arroyito.

1 Central

Servio

Martínez

Baez

Rodríguez

Blanco

Ortiz

Mac Allister

Buonanotte

Malcorra

Marinelli

Veliz

DT: Carlos Tevez

0 Talleres

Herrera

Buffarini

Catalán

Pérez

Martino

Villagra

Franco

Valoyes

Garro

Fértoli

Oliva

DT: Pedro Caixinha

Gol: PT: 13m Marinelli (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Godoy por Oliva (T), 14m Tanlongo por Mac Aliister e Infantino por Marinelli (C), 17m Benavídez por Franco, Malatino por Martino y Pizzini por Fértoli (T), 36m Frías por Ortiz y Almada por Martínez (C), 39m Giacone por Pérez (T) y 45m Cerrudo por Malcorra (C).

Arbitro: Fernando Rappalini

Cancha: Central