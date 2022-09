Que me decís de lo que pasó con Cristina, me pregunta Juancito, el florista, en la esquina de Colón y 3 de Febrero. Lo que yo crea Juan va a estar condicionado por lo que vos creas. Y si lo que pienso está condicionado por intereses y pasiones, mi opinión estará sesgada.

Así estamos. Unos y otros. La independencia de pensamiento crítico es compleja. Un destino coherente pero lejano. Lograr una opinión teniendo una intima información de los hechos, sin verse influenciado por cercanías, ideas, creencias, resulta indispensable tanto como arduo. Pues estamos ante una escenografía cotidiana de convivencia atravesada por fanatismos bien definidos. Es tan evidente. Tan codicioso.

Se ve con claridad lo nublado de las ideas en conciencias bombardeadas a diario con toda clase de especulaciones. Por el contrario, las creencias que anteceden a los valores y estos que nos dan un ideario definido hacen de estructura filosófica un lugar desde donde funcionar.

Allí, si unos están de un lado y los otros enfrente, se definen maneras de hacer política. O sea, cómo gobernar para que un país funcione armoniosamente.

Uno allí puede tomar posición. Si cree en un capitalismo competitivo y feroz. Si piensa que el Estado debería ocuparse en interferir en el funcionamiento de todas las áreas de gobierno. Si se tiene la mirada en el bienestar del pueblo y los más carenciados. Si su atención está puesta en la punta de la pirámide socioeconómica. Si cree en la educación privada como prestigio acadéico. O si se cree en la educación pública solidaria e inclusiva. Si se piensa que deberían compartir el desarrollo del país emprendimientos privados (con la debida regulación responsable y honesta del Estado), con políticas públicas.

Son ideas. Formas de entender la existencia humana. Tiene que ver con las historias de vida de cada persona. Sus experiencias. Sus logros. Sus fracasos. Sus transformaciones. Su educación. Su origen. Su espiritualidad.

En este sentido, al sentar posición, está todo bien. Ahora cuando se evidencia tal grado de violencia contenida y emanada desde lo verbal hacia el otro pensante, alli se naturaliza una manera de convivir muy desagradable. Donde la energía negativa nos invade de tal forma que nos transformamos en espectros desapacibles. En seres vulgares, despreciables, egoístas. Camuflados en apariencias respetables. En fanáticos empedernidos. Y como lo diría nuestro Luis Alberto. No seas fanática. Please, no seas fanático.

Osvaldo S. Marrochi