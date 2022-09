Facundo Buonanotte se queda en Central pero no muestra señales de estar dispuesto a negociar la extensión de su contrato. Al frustrarse su venta al fútbol de Inglaterra por decisión del club de no de desprenderse de su pase la dirigencia le prometió una compensación económica al juvenil. Pero ese reconocimiento viene acompañado de una propuesta para extender su vínculo más allá de diciembre de 2023, cuando vence su actual contrato y el juvenil por el momento no está dispuesto a firmar. De esta manera, Buonanotte estará legalmente habilitado a negociar con otro club con el pase libre a partir de julio del año que viene, seis antes de que finaliza su relación laboral en Arroyito.