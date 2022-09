Piden que se reconsidere la cesantía impuesta a una empleada de la Municipalidad de Firmat que en 2019 denunció que fue abusada sexual, física y psicológicamente en su trabajo por un hombre con el que compartía el espacio laboral, que pertenece al Sindicato de Empleados Municipales de esa ciudad. La mujer estuvo dos años con licencia médica, a causa del estado de salud provocado por los hechos, y al momento de reincorporarse, le informaron que resolvieron su cesantía en julio pasado. Sus abogadas presentaron un recurso de reconsideración del caso a la intendencia de Firmat, y aún no tuvieron respuestas. La investigación está a cargo del Ministerio Público de la Acusación, y según indicó Carolina Walker, una de las representantes legales de la víctima, la causa se encuentra a la espera de la fecha para el comienzo del juicio oral y público. De todos modos, indicó que el hombre nunca fue detenido, sino que sólo tiene impuesta un medida de distanciamiento con respecto a la víctima. La queja apunta a que la Municipalidad de Firmat no brindó asistencia ni activó ningún protocolo para acompañar a la víctima. "No ha efectuado la correspondiente denuncia por ante el Ministerio Público Fiscal, ni ha dispuesto investigación interna alguna para esclarecer los hechos anoticiados, ni cumplido el protocolo de actuación dispuesto para casos análogos (Ley Micaela)", indicaron en Lt9.