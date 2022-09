Este 5 de septiembre podría ser un día más en el calendario si no fuera por que Freddie Mercury habría cumplido 76 años. El artista, nacido en 1946 en Zanzíbar bajo el nombre de Farrokh Bulsara, fue una de las voces más emblemáticas y legendarias de la historia de la música. Y no solo eso: el líder de la mítica banda Queen también es reconocido por la intensidad con la que solía celebrar sus cumpleaños.

En 1985, Mercury organizó el festejo de sus 39 años, una celebración que terminó siendo una de las más recordadas en la historia del rock.

Una invitación muy particular

Para ese nuevo cumpleaños de Freddie, el artista ya estaba en pareja con Jim Hutton, su último gran amor. Precisamente fue Hutton quien le propuso que la celebración debía ser temática, en “blanco y negro”.

"En un fin de semana de agosto hablamos sobre el tipo de fiesta que él tendría que preparar para sus 39 años, que cumpliría el 5 de septiembre. Sugerí que debía ser una fiesta de blanco y negro, y pareció gustarle la idea", cuenta Hutton en su libro de memorias.

Así, el entonces líder de Queen invitó a todos sus amigos a un club nocturno en Munich, Alemania, llamado Henderson's, que había alquilado para la ocasión, pidiendo que se decorara el lugar en estos dos tonos.

Por otro lado, todos los invitados debían ir disfrazados: el propósito de la fiesta era además grabar material para el video "Living on my own". Se rumorea que se filmaron más de 50 horas de vídeo.

El icónico vestuario de Freddie Mercury

El disfraz que llevó Freddie Mercury ese día se convirtió en uno de los trajes más recordados del artista. El cantante vistió un leotardo de arlequín en blanco y negro y una campera de estilo militar diseñada por los Emanuels, diseñadores muy conocidos por haber creado el vestido de novia de la princesa Diana de Gales.

Los invitados de la gran fiesta de Freddie Mercury

En su mayoría los invitados fueron alemanes, además de que muchos pertenecían al colectivo LGTBIQ+.

Hutton amplió los detalles en su libro de memorias: "Brian May llegó como bruja. David Wigg llevaba un manto cautivante; Phoebe fue vestido de gitana y hasta Richard Young, un fotógrafo paparazzi, iba travestido a la perfección. Reinhold Mack estaba allí con su esposa, Ingrid, y también Steve Strange, como así también una cantidad de empresarios de los sellos".

Rudi Dolezal, director del vídeo "Living on my own", describió así esa noche histórica: "La fiesta más loca en la que he estado, y he estado de gira con The Rolling Stones y Bon Jovi".

Por su parte, David Wigg, periodista y amigo de Freddie, comentó en The Telegraph: "Los invitados más jóvenes casi no llevaban nada puesto, y con el pasar de las horas los disfraces parecían cada vez menos".

La torta de cumpleaños, otra marca de excelencia

La entonces pareja de Mercury contó que, cuando se cantó el tradicional "Happy birthday", la torta que apareció fue enorme: se trataba de una tarta en forma de piano de cola. Hutton comentó en sus memorias. "Era tan grande que cada uno de los trescientos invitados tuvo su tajada", recordó.

La fiesta más salvaje

Hutton también contó que hubo un momento en el que Mercury no pudo más y sufrió un desvanecimiento por el agotamiento: "Todo lo que había para beber esa noche era champán y más champán. Todos tomamos unas copas, pero Freddie se había pasado por completo. Circulaban drogas y alguien les había dado algún tipo de mezcla peligrosa. Aunque le gustaba la cocaína, no le gustaba experimentar con drogas distintas. Quedó muy destrozado por la experiencia".

Después de un breve descanso, Mercury se recuperó, regresó a la fiesta e insistió con grabar más material para su vídeo, algo muy propio de Freddie.

¿Cuánto costó la fiesta de cumpleaños?

Al parecer, Freddie Mercury no terminó muy contento con la cantidad de dinero que se gastó en la fiesta. Su pareja, Jim Hutton, contó: "Cuando Freddie recibió la cuenta, ya no fue tan divertido. El gasto era enorme, alrededor de 50.000 libras, debido a que mucha gente había sido extravagante a costa de él. Sintió que lo habían tomado por tonto".

Teniendo en cuenta la inflación, se estima que actualmente esa cifra ascendería a 150.000 libras, lo que equivaldría a más de 170.000 euros.

Rumores y desmentidas

Los asistentes de la fiesta comentaron que hubo carruajes con caballos, strippers, mucho alcohol, sexo y drogas. También se extendió el rumor de que hubo enanos con bandejas en la cabeza repartiendo cocaína, sin embargo varios asistentes lo desmintieron.

En el documental A Kind of Magic, el periodista David Wigg asegura: “Nunca vi enanos con cocaína, así que no sé de dónde vino eso”.

Roger Taylor, baterista de Queen, dijo algo parecido en ese mismo documental: “La idea era simplemente divertirse y que las personas liberaran sus mentes. Muchas de las historias son exageradas. De hecho, los enanos con bandejas de cocaína, no sé de dónde salió eso. Lo de los luchadores en el barro sí es cierto”.

Una canción inédita

En estos últimos años tanto Brian May como Roger Taylor, guitarrista y baterista de Queen, respectivamente, continuaron realizando shows con el cantante Adam Lambert.



Fue precisamente en uno de estos shows donde anunciaron que en septiembre de 2022 se lanzaría una canción inédita de Freddie Mercury. Según contaron a la BBC, el tema se llama "Face it alone". "Encontramos una pequeña joya de Freddie que nos habíamos olvidado y es maravillosa", dijo Taylor en BBC Radio 2.

Y agregó: "En realidad fue un verdadero descubrimiento. Es de las sesiones de Miracle y creo que va a salir en septiembre".

Miracle es el nombre del decimotercer álbum de estudio de Queen, lanzado en 1989. Fue el penúltimo álbum antes de la muerte de Mercury, y contenía el éxito "I Want It All".

Cuando se les preguntó cómo encontraron la canción, May explicó: "Estaba escondida. La miramos muchas veces y pensamos: 'Oh, no, realmente no podemos rescatar eso'". Pero, de hecho, volvimos a entrar y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo: 'Está bien, podemos hacer esto y esto'. Es como unir pedazos. Pero es hermoso. Es conmovedor". Por su parte, Roger Taylor calificó a la canción como "una pieza muy apasionante".