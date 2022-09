El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó este martes con firmeza el rol de un grupo de medios de comunicación y aseguró que “pasaron un límite” al hablar de un “supuesto atentado” contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Para hacerlo, comentó un cruce televisivo entre una cronista de una señal de noticias con una manifestante durante las marchas del viernes pasado en defensa de la democracia, donde la joven militante apunta contra “los medios de comunicación, parte del Poder Judicial y parte de la dirigencia de la oposición” por el ataque del jueves pasado.

“La chica (por la cronista) pierde porque no hay defensa ética para ese canal. No le podés decir nada. Lo que han hecho estos días es indefendible. Por más que están los que se animan a decir supuesto atentado. En horarios centrales. No un tipo que está haciendo humor. Lo dice alguien muy suelto de cuerpo”, analizó el periodista.

Y añadió: “Pueden decir cualquier disparate al servicio de esta mafia. Son los que arman todo el basural en el que se convirtió el periodismo. Le meten basura en la cabeza a la gente diciendo que fue una maniobra y que no se trató de un atentado. Cuando sos capaz de eso vos estás trabajando para una mafia. Estás en la puerta del boliche que tiene para vender droga el mafioso”.

“Y lo que se vende es un veneno que consume la población. Mucho menos veneno le cambió la cabeza a los que se levantaron en Chile. Los medios de comunicación les ganaron a la Constitución. Hicieron que la gente votara en contra de sí misma”, agregó Morales por AM750.

“Lo que hicieron estos días es indefendible. Todo lo que están haciendo. Cuando se pasan ciertos límites, ¿qué podés defender? Se les puede decir en la cara lo que son. El corazón de madera del medio para el que le toca trabajar. Esa chica que le dijo en la cara toda la basura que nos tiran todos los días en la cara. El Estado paga esos sueldos para que salgan a la calle a luchar contra la democracia”, finalizó.