El fiscal Pedro Gallo y un equipo científico realizaban esta mañana una inspección ocular en la clínica de la ciudad de San Miguel de Tucumán donde se registró un brote de neumonía bilateral causada por Legionella, que afectó a 22 pacientes, de los cuales seis murieron.



El procedimiento se realiza en el Sanatorio Luz Médica, ubicado en la Marcos Paz al 900, por integrantes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), con la supervisión del fiscal.



Los funcionarios judiciales no informaron hasta el momento las medidas que llevan a cabo en el sanatorio, que permanece cerrado y sin pacientes.



Según informó el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, "la situación hasta el momento es de 22 casos donde hay seis fallecidos y 10 pacientes que están en seguimiento ambulatorio con menos riesgo".



Por su parte, Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, informó que llegará hoy un equipo de expertos "para la toma de muestras de distintas partes del sanatorio y luego realizar todo lo que tiene ver con la desinfección para eliminar el agente causal", la Legionella.



Una vez realizadas esas medidas "nuevamente se tomarán muestras para poder corroborar que ya no se encuentra", señaló la funcionaria nacional en una entrevista para la radio Metro Club.



Tirado valoró que el trabajo conjunto que "llevó adelante la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, con los equipos del Sistema de Salud Público de Tucumán y a Organización Panamericana de Salud (OPS), que permitió que una vez que estuvo identificado el agente causal, se pudieron definir algunas pautas como derivar a los pacientes y aislar el edificio del centro médico, hasta que se puedan tomar las muestras para saber dónde está la bacteria".



Además, "teniendo claro el agente causal se puede ampliar el diagnóstico, ya que la presentación de esta enfermedad no solamente es una neumonía grave sino también puede cursar un cuadro gripal más leve. A causa de esto aparecieron nuevos casos el día de ayer", ocho en total, explicó.



El ministro Medina Ruiz dijo ayer, en rueda de prensa, que "hoy estamos incluyendo al menos ocho pacientes nuevos, de los cuales uno es paciente, dos son personal de salud y cinco son cuidadores de pacientes que estaban internados".



En ese marco, agregó que de estos ocho nuevos pacientes hay uno que "está con comorbilidad severa, con accidente cerebrovascular y neumonía, que es el único paciente que está grave".



Sobre la ampliación del criterio de búsqueda de casos, el titular de la cartera de Salud precisó que están "incluyendo cualquier personal de salud, paciente o familiar cuidador que haya estado en el mes de agosto o haya recibido una intervención quirúrgica en agosto en la clínica privada y que tenga algún síntoma compatible".



"Estamos hablando de fiebre, de algún catarro respiratorio o demás, de distinta gravedad, no necesariamente neumonía bilateral", detalló el titular de la cartera sanitaria tucumana.



Además, explicó que es que la novedad es que se trata de "una bacteria que no se transmite de persona a persona".