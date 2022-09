Ayer trascendió que el fiscal Carlos Ezequiel Walther, quien fue acusado de hurtar dos cajas de herramientas, presentó su renuncia ante la Corte de Justicia de Catamarca, apenas horas después de que el juez de Control de Garantías Héctor Rodolfo Maidana, pidiera su desafuero mediante un duro documento.



Si bien en un principio se trató de un rumor, fuentes judiciales confirmaron a Catamarca/12 que Walther pidió apartarse de su cargo voluntariamente, lo que aún hasta el cierre de esta edición no había sido aceptado por los ministros de la Corte.

El juez Maidana se encuentra a cargo de la investigación jurisdiccional que se realiza al cuestionado representante del Ministerio Público (como lo dispone el artículo 20 del Código Procesal Penal de Catamarca), y como parte de estas pesquisas, días pasados concluyó con la recepción de testimonios a las partes involucradas en el hecho. El magistrado, que contaba con un plazo de dos meses para concluir con la etapa de instrucción penal de la causa, emitió un duro comunicado en el que solicita el desafuero del funcionario judicial.

En sus argumentos, Maidana dijo haber sopesado tanto las pruebas físicas como testimoniales de la causa. Puntualmente, manifestó que en el registro fílmico del día del hecho extraído de la playa de estacionamiento, se puede observar cómo el fiscal toma dos cajas de herramientas de la camioneta de los trabajadores, merodea y luego las coloca en su propio vehículo para proceder posteriormente a cubrirlas con una campera de su propiedad.

En este sentido, el juez consideró que las explicaciones que esgrimió Walther para defenderse, no fueron “lo suficientemente satisfactorias”, ya que "por ningún concepto podía sacar las cajas de herramientas del lugar donde éstas se encontraban, esto es en la caja de la camioneta de los damnificados, ni mucho menos guardarlas en el interior de su camioneta y taparlas con una campera".

En un comparendo presentado como parte de la defensa del ex representante del Ministerio Público, este explicó su accionar asegurando que las cajas se encontraban a la intemperie y que, simplemente, tuvo el gesto de resguardarlas a sabiendas del valor que tienen estos elementos. Evidentemente, la explicación fue poco creíble para el magistrado, que, como parte de la investigación penal que realiza, pidió que el ex operador de justicia pierda sus fueros, medida que debe tener el visto bueno del Senado de la provincia para concretarse.

Maidana hizo hincapié en que el ex fiscal pasó al lado del encargado de la playa cuando s retiraba y no le dio aviso del supuesto “resguardo” de los elementos ajenos en su camioneta, lo cual encuentra injustificable. A su vez, posteriormente, Walther se habría dirigido nuevamente a su rodado, de acuerdo a lo que él mismo expuso, para buscar un medicamento que tenía en la guantera y en esa ocasión, no solo intercambió saludos con el playero, son que también con los trabajadores que lo terminaron denunciando.

En este sentido, Dalla Lasta denunció que la conducta de Walther “repercute en la confianza social depositada en él mismo y resulta incompatible con el buen servicio de Justicia”.

Posible destitución

El 26 de agosto pasado, el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió la apertura del juicio y posteriormente, el fiscal del jury, Alejandro Dalla Lasta, presentó la acusación contra el ex fiscal, indicando en esta que hubo un accionar “indebido” e “inapropiado” del funcionario judicial. “(Walther) no se encontraba obligado por las circunstancias a realizar dicho acto ni se vislumbraba seriamente que estos elementos se encontraran en peligro de ser sustraídos por terceras personas, máxime si existen cámaras de seguridad en dicho lugar. Circunstancia que era perfectamente conocida por el denunciado, según sus propios dichos”, expresó mediante ese documento.

Los hechos sucedieron a fines de junio de este año, cuando Walther estacionó su camioneta marca Amarok 4x4 azul en una playa de estacionamiento cercana a Tribunales, en la ciudad Capital.

Cerca de su vehículo se encontraba el rodado de unos trabajadores cordobeses, en cuyo parte posterior, había diez cajas de herramientas. De acuerdo a la acusación que pesa sobre el ex fiscal, este tomó dos de estas cajas y las trasnportó a su Amarok, donde las tapó con una campera.

Las imágenes de Walther siendo increpado por los empleados, se hicieron virales mediante un video que difundieron los denunciantes y la noticia del operador judicial, quien se desempeñó durante largos años como fiscal de Instrucción Penal y luego como fiscal de Cámara, se divulgaron en todo el país.