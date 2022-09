El Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (CNPT) se reunió con los abogados y Claudia Véliz la madre de Diego Pachao, el joven torturado y asesinado en marzo de 2012, por el que están siendo juzgados seis policías de la Comisaría Séptima de Catamarca. En el marco del debate, se cambió la imputación de “vejaciones” a “tortura seguida de muerte”, y el viernes se reanudará el juicio en donde se presentará una prueba nueva. Los acusados deberán volver a declarar.

En diálogo con Catamarca/12, la abogada de la familia de Diego, Natalia Páez, contó que la reunión fue propuesta por el Comité: “Dialogamos sobre distintos temas y nos asesoraron muy bien con respecto a los que es el delito de tortura, la imprescriptibilidad de las acciones, la responsabilidad de los imputados, los protocolos de Estambul y de Minnesota. También sobre los mecanismos provinciales que deberían funcionar para prevención de estos delitos en la provincia”, contó.

“Nos ilustraron sobre la obligación del Estado Provincial para perseguir este tipo violencia también y nos contaron que hace unos meses se presentó un proyecto para formar un Comité local, pero que por el momento no fue tratado. En este contexto, nos dijeron que sería conveniente que esté formado también por familiares de las víctimas”, explicó la abogada.

En cuanto a los protocolos de los que hablaron, Páez explicó que el de Estambul es el más completo. Se trata un manual de investigación y documentación efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El protocolo de Estambul, fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el 2001.​ Su propósito es servir como guía internacional para la evaluación de las personas que han sido torturadas, a fin de investigar casos de posible tortura y reportar los hallazgos a la justicia o a las agencias investigadoras.

En este contexto, Páez resaltó que el protocolo existía cuando sucedió el asesinato de Diego. “El protocolo establece que la principal causa de muerte en los casos de torturas es el edema subdural, que es justamente el que tenía él. Además uno de los médicos que practicó la autopsia dijo en el debate que es muy difícil en los casos de contexto de encierro realizarlas porque los agresores no dejan marcas visibles. Si los médicos conocieran este manual ayudaría muchísimo”.

En cuanto al debate, Páez señaló que hoy –por ayer- la notificaron desde el Tribunal que resolvieron sobre el pedido de juicio por jurado que hicieron las partes y señalaron que no era oportuno. “Resolvieron que hasta que no se le de tratamiento al hecho diverso, no se tocará el tema de juicio por jurado. No es oportuno, estamos en etapa de plenario en donde se pueden presentar contingencias y por ende no podemos alegar juicio por jurado porque sería violar el principio de prescripción de la causa. Es decir que se tendría que haber pedido en la etapa de instrucción de la causa y esa etapa ya está concluida y terminada”, aclaró la abogada.

Mientras tanto, todas las partes están en proceso de recaudar prueba nueva que tenga que ver con el delito de tortura seguida de muerte. La audiencia se reanudará el viernes en el marco de la nueva acusación que aceptaron los jueces de la Cámara Penal de Segunda Nominación.

Comunicado

El CNPT emitió un comunicado en donde relató la reunión. “El encuentro se dio luego que el Tribunal de juicio aceptara la ampliación de la acusación por parte de la Fiscalía calificando a los hechos como torturas seguida de muerte. Pachao fue detenido el 11 de marzo de 2012 en la vía pública por personal policial y trasladado a la comisaría 7° de Catamarca por averiguación de antecedentes. De acuerdo a la Fiscalía, en la Comisaría Pachao fue víctima de maltrato físico y psíquico, y arrojado a un patio interno en estado de descompensación, sin atención médica por un extenso período. Luego fue trasladado al hospital en estado de coma y allí falleció tres días después”, destacan.

“La reunión se enmarcó dentro de las acciones que lleva adelante el CNPT en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura entre cuyas funciones se destacan la de asistir a víctimas, colaborar en las investigaciones tendientes a garantizar la prevención, sancionar y reparar todo tipo torturas y tratos o crueles inhumanos o degradantes”.