A tres meses de la detención del avión venezolano en Ezeiza, por supuestas irregularidades vinculadas a su adquisición y tripulantes, el abogado del gobierno de Nicolás Maduro y de la empresa dueña del vehículo, Emtasur, Maximiliano Rusconi, consideró “bochornosa” la actuación del tribunal y pidió “resolver el desastre” cuanto antes.

Por AM750, el abogado explicó que este jueves habrá una nueva audiencia en la Cámara Federal de La Plata, de la que participarán los defensores de todas las partes involucradas, para, según sus palabras, “resolver, por lo menos parcialmente, este desastre”.

“Es una causa que no tiene ningún sentido. No lo tenía al comienzo, no lo tuvo después. Se hicieron 150 medidas de prueba, todas negativas. Una excursión de pesca inmoral donde hay un conjunto de personas que no pueden volver a sus países y ver a sus familias. Es un tema, además de un conflicto internacional, humanitario”, sentenció Rusconi.

El abogado espera que la Cámara “ubique este desastre dentro de la racionalidad”. “Es bochornosa la actuación del juez (Federico Villena). La actividad de la fiscal (Cecilia Incardona) profundizó ese bochorno. Hubo momentos en donde, con los pasaportes en sus manos y con la decisión del juez que fue apelada por la fiscal, pudieron volver a su país. Sin embargo, se quedaron a esperar a que se resuelva de modo definitivo”, lanzó, en defensa del personal implicado.

“Ya pasaron tres meses y medio de este espanto. Es otra manifestación de una justicia que ya no da más. En algún momento tenemos que sentarnos a pensar cómo se refunda el sistema de justicia en Argentina”, añadió, finalmente.

Rusconi y su socio, Gabriel Palmeiro, actúan en todo lo que tiene que ver con el secuestro del Jumbo que ordenó el juez Villena quien además le dio curso a un pedido de cateo originado en un juez de Columbia, Estados Unidos, en base a leyes de Comercio y bloqueos de Estados Unidos contra Irán y Venezuela.

“La Causa Vialidad es otra vergüenza”

En tanto, el también abogado del exministro de Planificación Julio De Vido catalogó como “otra vergüenza” lo que está sucediendo con la Causa Vialidad, donde los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani pidieron 12 años de prisión para Cristina Kirchner y 10 años para su defendido.

“Vamos a alegar una acusación que, lejos de ser contundente o conmovedora, esa frase que usaban los multimedios oligopólicos, es una de las peores de la historia. En un solo alegato, por más largo que sea, nunca vi juntar tantos desastres jurídicos, tantos gambetear de pruebas, tanto ocultamiento de prueba a favor de los acusados, tanta malversación y mentiras”, dijo Rusconi .

“Las pericias les salieron negativas y no solo pidió penas descomunales, en el caso de la vicepresidenta pidió cuatro años más que el mínimo de homicidio doloso, sino que lo hacen con un tono desafiante. Es una justicia que no tiene nada de qué enorgullecerse. No tiene límites. Va a quedar claro el desastre que hicieron los fiscales”, añadió.

Finalmente dijo que “no tiene ninguna fe” en el tribunal. Pero apeló a la esperanza de que “se den cuenta que hay locuras que no se pueden acompañar”. “Que no sean partícipes de una inmoralidad injustificada. Esa es la única chance que tengo, que la propia mezquindad de algunos funcionarios los preserve de profundizar el desastre”, concluyó.