El exmilitar y hermano del expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016), Antauro Humala, dijo que hará "todo lo posible" para llegar a ser presidente de su país y anunció que inscribirá dos agrupaciones políticas de cara a las próximas elecciones.

En una rueda de prensa con medios extranjeros, el dirigente que fue liberado el 18 de agosto manifestó que desea "tener la oportunidad de poder dirigir los destinos" de su país "con una nueva mentalidad", según declaraciones recogidas por la agencia EFE.

"Ahora nos regimos en función a la vía convencional para llegar al poder y la vía convencional tenemos que aceptarla por más que no me guste (...) aun así lo tenemos que hacer: nos estamos sometiendo a las reglas del Estado de derecho corrupto con su juez y su pelota, y le pensamos golear", afirmó.

Humala fue condenado por el levantamiento militar en Andahuaylas, cuando un grupo de uniformados se levantaron contra el entonces presidente Alejandro Toledo, dejando un saldo de cuatro policías asesinados entre el 1 y el 5 de enero de 2005.

El hermano del expresidente cumplió 17 años en prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión. Es considerado el principal referente peruano del etnocacerismo, una corriente política de corte nacionalista que evoca señas identitarias del Imperio Incaico.

Encarcelar parlamentarios, reformas a la Constitución y crtícias a los movimientos LGBT

El líder del movimiento que reivindica a la “raza cobriza” dijo que "va a "acusar y procesar a todos los parlamentarios desde el año 1992" de llegar a la presidencia. En total, estimó que se trata de 1.200 legisladores y explicó que "si es necesario llenar las cárceles, se tendrá que hacer”.

La semana pasada, defendió la pena de muerte contra expresidentes acusados de corrupción. “En la Constitución norteamericana, en la peruana, y en el resto del mundo, está la pena de muerte por corrupción. Yo solo quiero que se cumpla”, señaló y aseguró que “no le importa” si la medida se aplica contra su hermano.

Por otro lado, criticó la situación en la que se encuentra el presidente, Pedro Castillo, quien actualmente acumula seis investigaciones judiciales en su contra. “Es lamentable lo que está pasando con el presidente Castillo. Era una esperanza para el país”, señaló en una entrevista a CNN de España.

La Constitución peruana es "una basura, porque la firmó" el expresidente Alberto Fujimori (1992-2000), sentenció este martes y calificó que es "es un papel higiénico casi". Sobe su movimiento, aseguró que Perú es "un corral de humanoides" y "una colonia" que el etnocacerismo trata de convertir en una nación.

Por último, el exmilitar dijo que "en castellano no existe la palabra 'gay', existe la palabra 'maricón'". "No tengo nada particularmente contra ellos, en tanto no agredan (...) el pudor es importante, el respeto es importante", dijo. En la conferencia también comentó que su mejor amigo del colegio es bisexual: "Pero cuando hablo con él (va) normal vestido, una persona normal".

"Cuando veo a un hombre a mi lado vestido de mujer, ese hombre me desea, me tiene agredido. Creo que mucha gente piensa eso (...) él es mi mejor amigo porque me respeta, si viene con tacos y pintarrajeado no me estaría respetando", sostuvo.

Por último, señaló que "el feminismo o masculinismo es intrascendente" y que la autora feminista Simone de Beauvoir no le "convence".