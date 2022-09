Marico Carmona nació en 1998 en C.A.B.A y cuenta con un recorrido importante como performer, comunicador y escritor. En 2019 ganó el Slam de Poesía de Ciudad Emergente, lo que conllevó como premio la publicación de su primer libro, Futuro Problema (Elemento Disruptivo). Este dato no es menor ya que habla del vínculo de Marico con la poesía: es, antes que nada, oral y performático. Estas características vuelven a tomar visibilidad en su nuevo libro, Prometo Fallar, parte de la Colección Amarilla - Poesía No Binaria de puntos suspensivos ediciones, ilustrado por Melo y prologado por Carolina Lesta. Desde su inicio nos encontramos con una sugerencia escrita a mano por el autor: leer en voz alta. La experiencia de lectura entonces pide ocupar también la dimensión sonora, hacer partícipe la propia oralidad y escucharse. Las formas de Marico entonces están presentes y las colectiviza con sus lectorxs, haciendo del libro un escenario.

En toda esta construcción oral, la rima se hace presente de manera constante: Intento contarte / el por qué de mi arte / no me entra en la rima - me siento un desastre.

Sin embargo, los poemas de Marico se acercan más a las formas del trap o el rap que a las de la poesía clásica. De hecho, pareciera que constantemente está desligándose de las normativas impuestas sobre el uso de la lengua: Me distraje / qué tal si en ese renglón / donde dije resonancia / pongo sonancia / Hermosa palabra excelente idea llamen a la RAE.

Así el autor saca de un pedestal histórico a la poesía. Más que una entidad a la que se respeta o teme, en Prometo Fallar, la poesía es un espacio de juego, descubrimiento, ensayos: ¡Jaja! ¡El frasco! / ¡Qué frasco! / Fiasco frasco fue al principio / que cargaba mermelada / ¡Ay! / El útil frasco / el frasco protector de la humedad / y del viento / y de la vida que avanza / el frasco que retiene.

Es interesante también cómo este cuestionamiento sospecha de las normativas de la lengua se entraman para también hablar de la propia identidad: ¿Qué invento? / Cuando trato de definirme me pongo violento / Me destroza / osar encontrar las palabras indicadas / si después cuando las tengo cara a cara / veo que están ahí por la rima / Las palabras osadas vienen a mis textos por el tono / el único contexto es la resonancia / No me definan entonces / no vengan a decirme cómo soy / si van a aparecer así como si nada en manada / todas con la misma terminación / y una función determinada: / rimar.

En Prometo Fallar, todo es cuestionable, las palabras no conseguirán jamás trazar cosas absolutas ni verdades, ni sensaciones exactas. Con estos gestos, el autor nos está dando algunas pistas sobre de qué se trata la estética de la poesía no binaria, al menos para él, una pregunta sobre la que la colección sienta sus bases. Marico Carmona nos miente: falla hasta en fallar, pero acierta en la invitación a lxs lectorxs de involucrar con una poesía distinta, multidisciplinaria, que en este caso involucra a la música, al teatro y a la escritura de manera amplia.

Disponible en www.puntosuspensivosediciones.com.ar. Se presentará en Casa Brandon el 26 de septiembre a las 20.