El intercambio de producción académica entre las universidades del mundo ha sido regido desde siempre por una relación radial: el centro manda, la periferia recibe y esa lógica se traduce en los catálogos de las librerías. La Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) y el sello editor de la Universidade Estadual Paulista (Unesp) comenzaron una marcha a contramano de esa dinámica tradicional y lanzaron Puentes de Encuentro, una colección que traduce al español libros publicados por el sello brasileño con el objetivo de consolidar la unidad cultural entre ambos países.

Frente a la Plaza del Congreso, en la librería central del sello de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una mesa integrada por Gonzalo Álvarez, presidente de Eudeba; Leandro de Sagastizabal, coordinador del proyecto entre ambas instituciones, y Jézio Hernani Bomfim Gutierre, presidente y director de Editora Unesp, presentó los primeros tres libros de la colección. Allí, los disertantes expusieron acerca de la importancia del convenio, moderados por Ximena González, coordinadora editorial de Eudeba.

“Este proyecto tiene una historia que se empezó a construir hacer veinte años en Sao Paulo”, rememoró De Sagastizabal acerca de los primeros acercamientos que tuvo con la casa paulista, cuando se desempeñaba como gerente general de Eudeba; Gutierre, por ese entonces era un colaborador en la institución. “Nos volvimos a encontrar en 2014 y, en el marco de la pandemia, un día nos escribimos para evaluar la viabilidad de un proyecto de esta naturaleza. Hicimos un Zoom, junto a Gonzalo (Álvarez), y en veinte minutos estuvimos todos de acuerdo”, resumió el editor.

Puentes de Encuentro llegó al mercado con tres títulos: Literatura: ayer, hoy y mañana. Lectores y lecturas en la historia de Brasil, de Marisa Lajolo; Las mujeres de los otros. Los viajeros cristianos en las tierras al oriente, entre los siglos XIII y XV, de Susani Silveira Lemos França, y Consenso y conflicto en la democracia contemporánea, de Luis Felipe Miguel. A la espera de su publicación en los próximos meses, aguardan El libro de los milagros, de Carlos Orsi, y Alzheimer. La enfermedad y sus cuidados, de Alessandro Ferrari Jacinto y Marisa Folgato.

“Estamos ampliando la comunicación científica entre nuestros países”, evaluó el presidente de Editora Unesp y subrayó la afinidad entre las perspectivas de ambas casas: “Hacemos algo totalmente diferente. Publicamos autores nacionales, internacionales y best sellers. Nuestros sellos a veces no son considerados como universitarios por colegas, amigos y otros editores académicos”, señaló el doctor en Filosofía y sostuvo que no le parece un “pecado mortal” que las editoriales universitarias “paguen sus expensas”, ni una “cosa terrible”, publicar libros comerciales. “Yo no siento culpa”, concluyó.

Álvarez, por su parte, reforzó la impresión de su colega brasilero al afirmar que tanto Eudeba como el sello de la Unesp son “muy atípicos” por su independencia y autonomía, a pesar de estar vinculadas a importantes universidades y rescató el título de la colección para celebrar el “encuentro entre dos culturas y países que a lo largo de su historia han tenido tanto grandes acercamientos como una gran rivalidad”.

“Es un paso más en la construcción de una mirada compartida para enfrentar juntos los desafíos que nos presenta hoy el mundo”, ponderó el presidente de Eudeba, mientras que su par de la Unesp advirtió que “sin la comunicación científica aseguradas por las editoriales universitarias, el diálogo universal académico estará completamente perdido”.