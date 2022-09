Una clase de química terminó de la peor manera en Córdoba capital, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una explosión por falla de combustión en el colegio "Cristo Rey" mientras se realizaba una práctica.



Una de las alumnas heridas por la explosión permanece en terapia intensiva, y este miércoles la Justicia allanó la escuela. La adolescente, de 17 años, está en grave estado internada en el Hospital de Quemados de la ciudad. Otros dos alumnos también debieron ser atendido por médicos aunque constataron que solo tenían quemaduras leves.

El hecho ocurrió este martes a la mañana cuando un llamado al 911 solicitó la llegada de bomberos por un principio de incendio en un aula de química del colegio. Una autobomba fue hasta el lugar donde constataron que un alumno había sofocado las llamas con un extintor, por lo que solo debieron ventilar el salón.

"Era una actividad controlada: esto tuvo que ver con la imprudencia de un estudiante que no acató las normas de seguridad que la profesora había planteado y generó una combustión de mayor nivel que la que se esperaba", sostuvo la directora del colegio.

El padre de la joven en grave estado es camarógrafo de El DoceTV y fue quien informó cómo está su hija: "Tiene la cara destruida. Está en terapia, intubada, hay que esperar que se desinflamen las vías respiratorias".

El hombre también expresó su enojo con las autoridades de la institución por el grave incidente ocurrido: "Los chicos tenían que hacer un trabajo y el colegio no estuvo presente en esto. Mi hija no produjo el accidente, pero la ‘ligó porque estaba cerca de la mesa de ensayo. Se quemó la cara, los brazos, los hombros, la garganta. El colegio un desastre: no había una profesora prestando atención".

Ante los hechos y su trascendencia, el colegio sacó un comunicado en el que informó que el hecho fue un "incidente" y que al estar "controlada" la situación se dictarán normalmente las clases este miércoles.

Sin embargo, la fiscalía de instrucción del Distrito 3 Turno 4, allanó este miércoles el colegio en el que se incautaron prueba a los fines de esclarecer los hechos y se dispuso la cooperación de las áreas técnicas de Policía Judicial, mientras se espera el resultado del informe de bomberos para avanzar.