La Cámara de Senadores de Paraguay no votó este jueves una propuesta que exaltaba la soberanía del país y cuestionaba las “actuaciones” del embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, quien afirmó que su gobierno considera personas corruptas al expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velásquez.

La iniciativa, en la que se le recuerda al embajador y al gobierno de Estados Unidos que Paraguay “es una república soberana e independiente” y se critica al presidente Mario Abdo por ser “timorato”, fue impulsada por senadores que pertenecen al sector del expresidente Cartes.

La medida tuvo 13 votos a favor, 23 en contra y faltaron nueve legisladores.

El senador Juan Carlos Galaverna calificó como una “intromisión” de Estados Unidos los señalamientos contra Cartes y consideró que ha sido “lamentable” el papel del presidente Abdo. “Ante esto, un poder del Estado puede fijar una postura ante esta costumbre maldita de EEUU de no respetar la soberanía. Exigimos que ellos también respeten nuestra soberanía, autonomía e independencia”, agregó el legislador.

Durante la sesión, el senador Carlos Filizzola del Frente Guasu expresó que siempre han cuestionado la “injerencia” de Estados Unidos. "Pero no es porque ahora afecte a cierto sector, vamos a actuar en consecuencia. Históricamente, se ha cuestionado esto. Vamos a acompañar esto como bancada", señaló.

Por su parte, Salyn Buzarquis, del Partido Liberal, dijo que las instituciones paraguayas no funcionan y no son soberanas, sino que están “sometidas y secuestradas”. "Yo no veo que la soberanía paraguaya esté en vilo porque se les declare significativamente corrupta a una o dos personas", dijo.

La senadora del Partido Democrático Progresista, Desirée Masi, dijo que en Paraguay no hay justicia independiente y que el problema no son el embajador estadounidense y sus conferencias de prensa. “Es la Fiscalía la que debe investigar. El problema principal es la Fiscalía y el Poder Judicial paraguayo. Si las instituciones funcionaban, esto no iba a cobrar tanta notoriedad”, dijo.

Las acusaciones

Ostfield informó el 22 de julio que Cartes había sido agregado a la Lista Engel de políticos y empresarios “significativamente corruptos” por obstrucción en una investigación transnacional. "Cartes utilizó la Presidencia de Paraguay para obstruir una investigación que involucraba a su socio", señaló Ostfield, en referencia al caso del cambista Darío Messer, quien era investigado por corrupción en Brasil, estuvo prófugo de la justicia y fue detenido en Paraguay.

Se sospecha que Cartes y Messer eran socios y que el expresidente lo ayudó a ocultarse. De acuerdo al diplomático, esa asociación "le permitió a Cartes participar en actividades corruptas, terroristas y otras actividades consideradas ilícitas por Estados Unidos".

El 12 de agosto fue incluido en la misma lista el vicepresidente Velásquez, acusado por Estados Unidos de haber ofrecido un supuesto soborno de más de un millón de dólares a un funcionario para obstaculizar una causa judicial.