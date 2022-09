Las muchas interpretaciones que a lo largo de los años diferentes actrices encarnaron a la reina Isabel II -que murió este jueves a los 96 años- en cine, series de tevé y dibujos animados, acumulan nombres de importantes y premiadas actrices como Helen Mirren, Olivia Colman, Claire Foy, Imelda Staunton y Emma Thompson, entre otras.

La actriz que más veces interpretó a la monarca fue Jeannette Charles, por su gran parecido con la reina. Participó de decenas de películas, incluyendo "All You Need is Cash" y comedias como "¿Y dónde está el policía?" (1985), y "Austin Powers in Goldmember" (2002).



Helen Mirren ("The Queen", 2006). Por esta interpretación, la actriz británica se ganó un Oscar. La película se centra en la repercusión que tuvo la muerte de Lady Di en la familia real británica. La actuación de Mirren impresionó tanto a la reina, que Mirren fue invitada al Palacio de Buckingham, aunque el encuentro no ocurrió porque la monarca declinó por conflictos de horario.

Emma Thompson ("Walking the Dogs", 2012). La multipremiadaactriz interpretó a la reina Isabel II para un episodio de la serie "Playhouse Presents" -titulado "Walking the Dogs"-, donde se trata el incidente ocurrido en 1982, cuando un hombre logró infiltrarse en el Palacio de Buckingham y entrar al cuarto de la monarca mientras ella dormía.

Tres reinas en "The Crown", la exitosa serie de Netflix

Claire Foy ("The Crown", 2016). Foy protagoniza, en los primeros capítulos de esta serie de Netflix, a la joven princesa Lilibeth que se convertirá en la reina Isabel II tras la muerte de su padre. Fue acompañada por Matt Smith como el príncipe Felipe, y le valió a la actriz un Globo de Oro.

Olivia Colman ("The Crown", 2020). Olivia Colman ya tenía experiencia interpretando a reinas. Ganó un Oscar por su interpretación de Ana de Gran Bretaña, en "The Favourite",u fue elegida para encarnar a Isabel II durante la tercera y cuarta temporada de "The Crown".

Imelda Staunton (“The Crown”, en rodaje). La actriz será la tercera actriz que encarcnará a la reina Isabel en la exitosa serie de Netflix, para las temporadas cinco y seis, centrados en la crisis de la familia real entre 1990 y el 2003. A causa de la muerte de la reina, las grabaciones quedaron suspendidas.

De "El discurso del rey" a "La reina de los Corgi"

Freya Wilson ("The King's Speech", 2010). La actriz hizo a una joven princesa Isabel en la película enfocada en su padre, el rey Jorge VI (Colin Firth) y sus dificultades para superar su tartamudeo para dar un importante discurso durante la Segunda Guerra Mundial.

Sarah Gadon ("A Royal Night Out", 2015). Otra actriz interpretando a una joven princesa en esta comedia romántica donde la futura monarca y su hermana, la princesa Margarita (Bel Powley) se escapan del Palacio de Buckingham para unirse a las celebraciones del Día de la Victoria con el resto de los ciudadanos.

Neve Campbell -("Churchill: The Hollywood Years", 2004). La actriz canadiense Neve Campbell hizo a la princesa Isabel II en esta parodia que convierte a Winston Churchill (Christian Slater) en un comando estadounidense que logra cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial.

Jane Alexander ("William & Catherine: A Royal Romance", 2011). La galardonada actriz Jane Alexander interpretó a la reina Isabel II en esta versión sobre el romance entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Maggie Sullivan ("Harry & Meghan, A Royal Romance", 2018). La actriz interpreta a la reina Isabel II en este film que novela el romance entre los ahora duques de Sussex y también la secuela: “Harry & Meghan, Becoming Royal” (2019).

Julie Waters ("The Queen's Corgi", 2019). La actriz Julie Waters le dio voz a la monarca en esta película animada que enfocada en la vida de las icónicas mascotas de la reina: sus perros Corgi.

Jessica Ellerby (“Pennyworth”, 2019). Esta serie norteamericana presenta una realidad alterna del Londres de los 60. Allí, Isabel II no es tan intachable y debe huir de la ley después de cometer una serie de actos criminales que la tienen en la mira.