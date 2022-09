La eliminación de Newell’s de Copa Argentina, el miércoles en derrota ante Talleres, multiplica la urgencia de la dirigencia por resolver la contratación de un entrenador. Pero ese no será Sebastián Beccacece, confeso hincha leproso. “No estoy preparado para ir a Newell’s”, reconoció ayer el entrenador de Defensa y Justicia.

Beccacece adelantó ayer que el domingo dirige su último partido en Defensa y Justicia. No se quedará en el club de Florencio Varela hasta fin de año. Pero su salida anticipada no significa que su futuro estará en el parque Independencia. Para despejar dudas, el técnico fue claro sobre el interés de los rojinegros: “Hablé con Ignacio (Astore) en estos días. Pero como dije en otras ocasiones (lo fueron a buscar en enero), yo no voy a profesionalizar mi pasión. No voy a ir a esa institución que amo porque no estoy preparado para eso”.

La prioridad de la dirigencia ahora es contratar a Ricardo Zielinski, de presente en Estudiantes. En los próximos días habrá diálogo entre dirigentes y el entrenador dado que su vínculo en La Plata vence a fin de año y ya anticipó que no renovará. De igual forma su llegada al parque es de difícil acuerdo debido a que Newell's no lo puede esperar hasta fin de año.