Paraná Limitada es un grupo cooperativo de diez cerveceros artesanales rosarinos que elaboran la cerveza Charo para su comercialización en el extranjero. “Cuando los escuchaba relatar la historia de esta cooperativa pensaba en cómo no apoyar un proyecto de esta naturaleza, esa pasión que le están poniendo a este proyecto que, seguramente, va a ser un caso de éxito para transmitir”, dijo el secretario de Comercio de Santa Fe, Germán Burcher, al anunciarse que se exportará cerveza artesanal a China. “No podíamos haber hecho esto sin este acompañamiento; las pymes no se pueden internacionalizar si no es de la mano del Estado”, dijo Gastón Raggio, coordinador del grupo exportador.