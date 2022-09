Una defensa con muchas dudas y fallas en la definición llevaron a Central a una nueva derrota en Liga Profesional. Anoche Argentinos venció al canaya con más dificultades de las esperadas. Porque lo ganaba con facilidad por dos goles y Central reacionó con descuento de Ortiz y el desequilibrio de Malcorra en sus corridas por izquierda. Pero Buonanotte no generó jugadas y falló dos ocasiones de gol frente al arquero en el área chica.

Argentinos estuvo cómodo para generar ataques y Avalos ganó muchas de las pelotas que le tiraron. Solo cuando Central no estuvo en su área y logró jugar en campo rival el equipo de Tevez se animó a buscar el gol. Pero a las intenciones al canaya les faltó convicción. Porque sólo las corridas de Malcorra por izquierda y algunas pelotas que ganó Veliz fuera del área lograron generar algo de incertidumbre a Lanzillotta.

El problema de Central no fue táctico. Se paró bien en cancha y cubrió los espacios. Pero en defensa se perdían muchas pelotas. La primera que ganó Avalos en el área chica su cabezazo se fue alto. Cada centro que cayó cerca de Broun era una jugada de riesgo. Y fue así como el local llegó a la diferencia: Broun le sacó en gran atajada un cabezazo de Di Cesare en el área chica al ganar un tiro de esquina pero el rebote le cayó a Kevin Mac Allister y solo tuvo que emujarla.

En la apuesta ofensiva de Central no tuvo mayor injerencia Buonanotte. El juvenil tomó poco la pelota y no generó desequilibrios. Pero por un rebote quedó frente a Lanzillotta y su derechazo se fue apenas desviado. Central tuvo la mejor ocasión cuando sacó del medio por el gol de Argentinos. Y nada más. La ventaja que sacó el local cuando fue al descanso se comprendió por el dominio y control del juego que ejerció el equipo de Gabriel Milito.



Central se propuso imponer juego en el segundo tiempo. Se apropió de la pelota y ensayó presionar en mitad de cancha. Esa disposición de juego se derrumbó con el primer ataque de Argentinos, a los pocos minutos. Avalos bajó la pelota en el área, de espaldas al arco, y a la carrera llegó Verón para marcar con fuerte derechazo al ángulo el segundo gol de la noche.

El partido recuperó emoción a los 20 minutos porque Central se levantó del mal momento. Los cambios y las corridas de Malcorra fueron la llave. Un centro del ex Lanús dejó a Buonanotte con la pelota debajo del arco pero el diez falló en su patada y en la jugada siguiente Lanzillotta despejó hacia adelante el centro de Malcorra y entró a la carrera Ortiz para descontar con derechazo a media altura.

El partido pasó a tener a Central en permanente posición de ataque y a Argentinos refugiado en su campo. Por eso aparecieron los nervios en el local. Aunque el canaya lo buscó sin tantas ideas y solo preocupó en un remate de Infantino de afuera del área que controló Lanzillotta.



2 Argentinos

Lanzillotta

K. Mac Allister

Di Cesare

Villalba

González

Cabrera

Moyano

Rodríguez

Sánchez

Nuss

Avalos

DT: Gabriel Milito

1 Central

Broun

Almada

Rodríguez

Baez

Blanco

F. Mac Allister

Ortiz

Malcorra

Buonanotte

Marinelli

Veliz

DT: Carlos Tevez

Goles: PT: 33m Kevin Mac Allister (A). ST: 8n Verón (A) y 22m Ortiz (C).



Cambios: PT: 26m Verón por Nuss (A). ST: Desde el inicio Roa por Cabrera y Bíttolo por Moyano (A), 10m Infantino por Marinelli (C), 17m Tanlongo por Mac Allister y Frías por Veliz (C), 37m Herrera por Verón (A) y 49m Redondo por Villalba (A) y Oviedo por Almada (C).



Arbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Argentinos.