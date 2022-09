El proyecto colectivo La Comedia de Hacer Arte cumple 25 años y vuelve a sus orígenes con El Comediazo, la actividad multidisciplinaria con la que el grupo cimentó su trayectoria, vinculada al oficio actoral, dramatúrgico, pedagógico, la dirección teatral y la gestión cultural. Pero este nuevo Comediazo –a las 19 en el Galpón 15 de la Franja del Río– significa de una manera todavía más especial, habida cuenta del lanzamiento de la campaña “Yo hice un teatro”, destinada a recaudar fondos para la construcción de una nueva sala para la ciudad. Un desafío que agrega una nueva luz al grupo rosarino.

“En un principio fueron los Comediazos y la revista Hacer Arte, pero luego pudimos dedicarnos a vivir de nuestra profesión, que era ser actores, directores, dramaturgos; y viajamos por todo el país. El sueño de tener una sala estuvo siempre, era un proyecto a largo plazo, pero de alguna manera quedaba postergado por los viajes, que lo hacían muy difícil. Para llevarlo adelante había que asentarse en un lugar, teníamos que elegir una opción”, comenta Cielo Pignatta, integrante de La Comedia de Hacer Arte, a Rosario/12.

Con múltiples propuestas y actividades, que se reparten entre cine, teatro, literatura, artes plásticas y música (ver detalle más adelante), la ebullición artística del Comediazo tomará por asalto al Galpón 15. Pero el acento mayor, como refiere Pignatta, está puesto en el logro de la sala teatral, allí el nuevo horizonte. Un desafío posible gracias al “subsidio que recibimos en 2017 del Instituto Nacional del Teatro, para comprar y construir una sala teatral. Nos costó mucho tomar la decisión, pero lo hicimos. Y ocurrió justo en una época donde también habíamos dejado de viajar mucho, por un lado porque el contexto ya no ayudaba, era el gobierno de Macri y todo comenzó a hacerse más difícil. También habíamos fundado en 2013 nuestra escuela de actores y actrices, y eso nos dio un anclaje nuevamente en Rosario, con mucho interés por este espacio de formación. Es decir, lo itinerante ya no estaba sucediendo como antes y podíamos pensar en volver acá, con la intención de lograr un lugar físico, y que no fuera sólo para nosotros sino que quedara para la ciudad y los artistas. Este proyecto es ahora nuestra prioridad”, continúa la gestora cultural y artista.

La Comedia de Hacer Arte es un proyecto colectivo.

-Y todo lo hecho siempre desde un concepto grupal y colectivo.

-Es una bandera que levantamos; más allá del recorrido y de la profesión que elegimos, no dejamos de apostar a seguir trabajando en grupo, en consenso. Puede llevar un ritmo distinto o más lento, porque a veces las decisiones tardan en llegar, pero aparece la fortaleza que le permite al proyecto perdurar a largo plazo. Y eso es gracias a lo colectivo. Con el lanzamiento de la campaña “Yo hice un teatro” volvemos también a nuestros orígenes. Antes de empezar a hacer teatro, comenzamos con los Comediazos, dedicados a dar un espacio a los artistas pero también desde donde difundir nuestro proyecto. Por eso, la decisión de que vuelvan, para estar nosotros nuevamente en contacto con la comunidad. Creemos que esta campaña no sólo depende de nosotros y de las instituciones, que tienen a lo mejor la obligación de colaborar, sino también de la gente. Y estas cosas pueden suceder a partir de esas uniones. Al haber viajado durante tanto tiempo, nos hemos ausentado de Rosario, así que de alguna manera estamos volviendo, encontrándonos otra vez con la comunidad y a través del Comediazo.

El inicio del Comediazo es a las 19, puntual, en un programa cuyas sorpresas sucederán hasta la medianoche, con la posibilidad añadida de beber, comer y bailar. “La idea es que el público de las diferentes propuestas conviva y haya un cruce de lenguajes”, agrega Pignatta. En este sentido y sin orden previsto (la sucesión de shows y propuestas sólo la sabrá quien acuda en el horario previsto de las 19), el nuevo Comediazo reúne las siguientes atracciones: Cine: Libertad 121 (David Pire y Javier Rossanigo), La Mutuante (Carla Scolari y Javier Rossanigo), Solxs (Claudio Perrin), Rabia (Romina Tamburello); Teatro: Y por Último Frenesí (José Guirado Zambrini, Tuto Tul), “El Melena”, escena de la obra de teatro y títeres Partedemiparte (Títeres Tongo), Familia Asbesto - Fragmentos del espectáculo de Danza Aérea (Dirección de Ana Osella); Música: Sonora Devenir, cumbia sonidera de acá por Homero Chiavarino, Lima Sur; Letras: Del Fondo del Vaso, grupo de escritura (dir: Rocío Muñoz Vergara); Artes Visuales: Sección Queer de Espacio Barraco: Petrovelli, Venturini, Micciche, Jurado.