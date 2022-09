Un año más, los incendios forestales preocupan en distintas zonas de Catamarca. Martín Castelli, director de Defensa Civil de la provincia, informó a Catamarca/12 que actualmente personal de la delegación y Bomberos, trabajan para controlar los focos ígneos que afectan zonas montañosas de la provincia. Mientras tanto, Fiscalía de Estado radicó una denuncia penal por los incendios forestales que se registraron en los departamentos Paclín y Ambato en contra de autores desconocidos. Desde Defensa Civil aseguraron que el 80% de los siniestros son intencionales.



Castelli puntualizó sin embargo que “no tenemos focos activos actualmente, están todos controlados o contenidos. Sabemos que el fiscal de Estado hizo denuncias desde la órbita que representa al Poder Ejecutivo contra autores desconocidos, pero se libraron oficios a las circunscripciones judiciales donde se produjeron los incendios, por ejemplo en Los Varela, Santa María y Tinogasta”, explicó. La situación daría paso a investigaciones para determinar quiénes fueron los autores de generar los focos de incendio.

Castelli explicó que lamentablemente el 80 por ciento de estos incendios son intencionales y esto se debe “primeramente, la actitud negligentes de las personas que ven una circunstancia de esa índole y no toman las medidas que deberían. Por ejemplo, en algunos lugares como el cerro Ancasti y Los Ángeles, hacen la quema para cambiar la pastura o matar la garrapata y en otros lugares, prenden la vegetación seca. Esto, con la intensidad del viento que tuvimos, por ejemplo ayer, ayer (por el jueves) y la presencia del viento Zonda, rápidamente se expande a muchos lugares”, dijo.

El funcionario explicó que, en relación al año pasado, han sido más los focos ígneos en zonas forestales que en 2022, lo que estuvo directamente relacionado a la pandemia. “La gente estaba mayormente encerrada el año pasado y el anterior, lo que favoreció a que haya menos incendios. También se da el caso de niños que, por jugar, prenden fuego. Este se pone incontrolable y termina siendo conflictivo”.

En cuanto a recomendaciones para evitar este tipo de tragedias naturales, dijo que es fundamental tener en cuenta las alertas climatológicas, en especial las que dan cuenta sobre la presencia de viento, lo que propicia a que sea mayor la posibilidad de incendios forestales. En este sentido, Castelli dijo que Catamarca se encuentra en temporada alta de incendios forestales, por lo que es altamente recomendable evitar la quema de basura y de podas. “Hay que hacer que el Municipio levante las ramas que quedan de las podas que se realizan en los barrios y no realizar quemas sin los controles debidos. Sabemos que está muy difícil para los agricultores conseguir alfalfa o maíz y que realizan estas quemas para mejorar su pastura, pero les pedimos que no lo hagan porque afecta no tan sólo en los incendios forestales que se dan en el momento, sino que cuando llegan las temporadas de lluvia, todo el material muerto no tiene contención para absorber el agua caída y ahí es en donde se nos producen grandes desastres naturales a través de los alud, que en muchos casos, nos hacen lamentar la pérdida de vidas humanas”, concluyó.

Situaciones bajo control

De acuerdo a lo informado por el organismo, el mapa de los incendios forestales en la provincia se encuentra de esta forma:

Por un lado, en el departamento Capayán, el personal especializado trabaja con el incendio denominado “Los Quebrachos”, que tuvo su inicio en el Este de la Ruta Nacional Nº 38, a un kilómetro antes de la curva de Los Álamos. Actualmente este foco se encuentra bajo control.

A su vez, en el departamento Tinogasta, se desarrolla el foco denominado “Los Cerrillos”, que se encuentra actualmente contenido. Este se encuentra ubicado en la Ruta Nacional Nº 60, entre los kilómetros 1290 y 1293 y trabaja en el lugar personal de Bomberos Voluntarios de Tinogasta y Defensa Civil de ese mismo departamento.

También, el organismo informó que está contenido el incendio denominado “Mutquin”, que afecta la zona del departamento Pomán, con el trabajo de Bomberos Voluntarios de Pomán.

En el departamento Ambato, los esfuerzos se enfocan en contener los efectos generados por el incendio denominado “El Bolsón”, ubicado al Oeste de la Ruta Provincial Nº 1, en la localidad de El Bolsón. Precisamente, en este caos el fuego también está contenido, dieron a conocer. En esta zona prestó sus servicios la Brigada Municipal de incendios Forestales de Los Varela, en conjunto al helicóptero.

En la zona del departamento Valle Viejo, por otra parte, ya se encuentra bajo control el incendio denominado “Micuman”, que afecta la zona ubicada en la Ruta Nacional N° 38, a un kilómetro, aproximadamente, del barrio Villa Eumelia. Este foco también se encuentra bajo control.

En cuanto a lo que sucede en el departamento Paclín, se desarrolla el foco denominado “Las Champas”, sobre la Ruta Nacional N° 38, en el ingreso de la Cuesta El Totoral con el trabajo de Bomberos Voluntarios de Capital, el fuego está contenido.

Desde el organismo también se advirtió que se encuentra contenido el incendio denominado "Localidad La Puntilla", ubicada en el departamento Tinogasta, a ocho kilómetros aproximadamente, al Sureste de la ciudad de Tinogasta. Prestan sus laboren en las tareas para sofocar el fuego, cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil Municipal de Tinogasta.

En la localidad de San Carlos, ubicada aproximadamente a 12 kilómetros de la ciudad de Santa María, también se registraron focos de incendios pero estos se encuentran contenidos a causa de la labor de Bomberos Voluntarios de Santa María.

Para el día de la fecha, el pronóstico del tiempo no es favorable para la situación, puesto que se espera un ascenso en la temperatura y en los vientos, que aumentarían notablemente llegando desde el Noreste con ráfagas que pueden superar los 55km/hs.