Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados repudió el ataque a martillazos contra una escultura conmemorativa del presidente Néstor Kirchner, en la Costanera Este que lleva su nombre. “Otra muestra de cómo los discursos de odio se manifiestan en acciones destructivas y de intolerancia”, lo calificó el diputado Leandro Busatto, que impulsó el pronunciamiento legislativo. Su proyecto fue aprobado sobre tablas, casi por unanimidad porque la excepción fue la diputada Amalia Granata, quien pidió abstenerse, pero como lo hizo después de la votación, el presidente de la Cámara Pablo Farías lo anotó como “voto negativo”, el único.

La escultura de Néstor fue derrumbada el miércoles por vándalos que firmaron la agresión: “Milei 2023”. “Nuevamente en Santa Fe, somos testigos de actos vandálicos contra sitios conmemorativos de figuras icónicas del peronismo”, alertó Busatto. “Mientras desde lugares institucionales se banaliza el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Santa Fe vandalizaron y derribaron el homenaje a Néstor Kirchner”, planteó. Una obvia referencia a Granata, que negó y se burló de la tentativa de magnicidio contra CFK.

Busatto interpretó el ataque a la escultura de Néstor como “otra muestra de cómo los discursos de odio se manifiestan en acciones destructivas y de intolerancia”. “El disenso debe enmarcarse en nuestro sistema democrático de tal modo que las diferencias nunca recaigan en situaciones de violencia”.

“No debemos ser neutrales ante las muestras de odio”, planteó el legislador. “Es parte de nuestra responsabilidad el manifestarnos enérgicamente ante estos hechos ya que no están destinados a un sector político en particular, sino que evidencian actos que no son compatibles con los valores democráticos en los que nuestro sistema político se ha fundado”.

En la sesión del jueves –por iniciativa de Busatto-, Diputados repudió el ataque a la escultura de Kirchner casi por unanimidad, con un sólo voto negativo: el de Granata. Después de la votación, la legisladora le dijo al presidente de la Cámara que ella había pedido abstenerse antes.

-No la había visto, disculpe. Puedo registrar su voto negativo, la abstención, lamentablemente, tiene que ser previa –le contestó Farías.

-Pedí la palabra antes de votar, pero usted no me vio –explicó la legisladora, entre risas.