Carlos Tevez no le encuentra la vuelta al equipo titular de Central y hoy ensayará cambios en la formación principal que recibirá el jueves a Estudiantes en el Gigante. Los que tendrán la chance de ganarse un lugar en la alineación principal son Ismael Cortez, Mateo Tanlongo, Gino Infantino y Franco Frías. Jhonatan Candia estará a disposición pero su lugar estaría en el banco de suplentes. Con respecto a las elecciones, quedan ochos días para presentar listas.

La derrota con Argentinos expuso a Tevez en sus problemas para dilucidar un once titular en Central. Nunca repitió el equipo y no lo hará pasado mañana para recibir a Estudiantes. Porque Cortez, ya recuperado de un desgarro, es probable que ingrese por Facundo Almada, en el mediocampo Tanlongo tiene muchas chances de desplazar a Francis Mac Allister y en menor medida Infantino y Frías. Tevez falló en el once titular que presentó ante Argentinos pero los cambios en La Paternal lo mejoraron al equipo y por eso el entrenador ensayará hoy con una formación más parecida a la que terminó el juego con Argentinos.

El partido del jueves con Estudiantes es a las 19 y las prácticas de fútbol en Arroyo Seco serán hoy y mañana por la tarde. Candia superó una lesión en el tobillo derecho, entrenó junto al plantel pero su regreso será progresivo y quizá aparezca entre los relevos.

En cuanto a lo institucional, la Comisión Electoral que tiene a su cargo la organización de los comicios en Arroyito el 30 de octubre dio a conocer el padrón de socios y extendió hasta el miércoles 21 la posibilidad de las agrupaciones de presentar lista de candidatos. Hasta el momento confirmaron su postulación a presidente Ricardo Carloni y Gonzalo Belloso. El resto de las agrupaciones negocian posibles alianzas antes de lanzar candidaturas. Y para eso todavía quedan por delante ocho días.