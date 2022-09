Manteras Unidas y Manteros Unidos intentaron anoche ingresar a las peatonales y al Parque San Martín para vender su mercadería, en el marco del turismo religioso que arriba a la ciudad por la semana del Milagro. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad y Justicia, dispuso una gran cantidad de policías para impedir que se instalaran. Organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y ambientales, acompañaron a lxs vendedorxs ambulantes. Anunciaron una marcha para el próximo miércoles.



"La intendencia junto al gobernador han decidido militarizar todo el casco céntrico, el ingreso a las peatonales y sitiar el Parque San Martín", denunció la referenta de Manteras Unidas, Rosa Giron.

Aunque es la referenta de estos trabajadores, Girón no pudo participar del ingreso al casco céntrico por precaución, ya que desde el año pasado, luego de ser reprimida y detenida en el marco del mismo reclamo, se encuentra imputada por resistencia a la autoridad y supuesto atentado al orden público. La jueza Ada Zunino le impuso a ella y otras manteras la prohibición de acercarse al Parque San Martín y a las peatonales. "No iba a darles motivo para que me detengan", dijo a Salta/12.



La referenta, sin embargo, participó de la asamblea posterior, que se realizó en el local del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Allí se dispuso, con las organizaciones sociales, marchar el próximo miércoles, sin aún establecer horario.

Eran entre 50 o 70 manterxs, acompañadxs por sus familias, con niñxs, a quienes la policía les impidió instalarse para vender su mercadería. "Había cordones de policías por todos lados. No se puede calcular", indicó Girón. "Es increíble, la Infantería estuvo recorriendo las adyacencias al Parque, fue impresionante el despliegue. Ha sido cómplice el Ministerio de Seguridad", dijo la referenta.

Según indicaron referentes sociales, en el lugar se vio a la interventora de Espacios Públicos de la Municipalidad, Susana Pontussi. También estuvo en el lugar el director de Protección Ciudadana de la municipalidad de Salta, Jorge Altamirano, quien esgrimió que lxs manterxs debían tener respeto por "los peregrinos", en referencia a lxs promesantes del Señor y la Virgen del Milagro que llegan por estos días para participar de la procesión del 15 de septiembre.

"Hemos sido tratados como delincuentes o terroristas por ocupar nuestro espacio de trabajo", dijo Girón al respecto.



Entre las organizaciones y partidos políticos que acompañaron estuvieron la Mesa de Derechos Humanos de Salta, HIJXS, la Red de Derechos Humanos, la Asamblea de Lucha Socio Ambiental, el MST, y el Nuevo Mas.