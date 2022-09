El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este martes que si pierde las elecciones del 2 de octubre, tal como anticipan las encuestadoras, va a "pasar la banda" presidencial y retirarse de la política.

"Si es la voluntad de Dios, yo continúo. Si no lo es, paso la banda y me retiro. Porque a mi edad no tengo más nada que hacer aquí en la Tierra. Se termina mi pasaje por la política el 31 de diciembre", indicó Bolsonaro, de 67 años, mencionando el último día del mandato para el que fue electo en 2018.

El mandatario, que en 2021 había dicho que "solo Dios" lo sacaría de la Presidencia, dio estas declaraciones en una entrevista en vivo con varios pódcast evangélicos en conjunto.

Todas las encuestas de intención de voto indican que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es favorito para ganar las elecciones, tanto en la primera vuelta del 2 de octubre como en la segunda, el 30 del mismo mes.

Si Bolsonaro no gana las elecciones presidenciales no accederá a ningún cargo público, aunque podría presentarse a las municipales de 2024 o las próximas presidenciales, en 2026. Pese a que lo intentó, durante su mandato no logró crear un partido político para congregar a sus seguidores y posicionarse como líder político.

Flávio Bolsonaro pide más donaciones para la campaña

Con el presidente segundo en las encuestas, su hijo mayor, el senador y coordinador de su campaña Flávio Bolsonaro, dijo en redes sociales que "se están precisando" donaciones y que cualquier monto es bienvenido.

Flávio hizo referencia a algo que ocurrió el lunes, cuando en redes sociales comenzó una "campaña espontánea" pidiendo donaciones de un real (20 centavos de dólar). Otro de los hijos del presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, reaccionó pidiendo que se respete el mínimo de 10 reales para las donaciones de particulares. Este martes Flávio aclaró: "las donaciones de cualquier valor son bienvenidas, siempre que sean de corazón".

"Sí, estamos precisando", añadió Flávio, que después fue consultado por el diario de la cadena O Globo por estas publicaciones: "El dinero que esperábamos que viniera con las donaciones está llegando muy lentamente, y eso nos demora mucho", explicó.

El Partido Liberal (PL), que promueve la candidatura de Bolsonaro, destinó al mandatario más de 11 de los 312 millones de dólares que recibió de fondos públicos para estas elecciones (más de dos millones de dólares). Además, el actual presidente es el candidato que recaudó más donaciones de personas físicas (en estas elecciones y en las anteriores), llegando a casi otros 11 millones de dólares, según registros del Tribunal Supremo Electoral citados por medios brasileños.

En la misma línea que los Bolsonaro, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, dijo que el partido enfrenta una "dificultad muy grande" para financiar las campañas de todos sus candidatos. El PL es el partido que tiene más candidatos en estas elecciones: 1.576, que representa el 5,6% del total.

"Hoy tenemos una situación de dificultad muy grande: si no tenemos donaciones, vamos a estar en un aprieto muy grande", dijo Costa Neto en un video difundido en redes sociales. "Las donaciones son muy importantes para nosotros. El dinero que sale del fondo (electoral, público) no alcanza", añadió.