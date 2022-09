El presidente del Tribunal Superior de Brasil, Alexandre de Moraes, solicitó a la Fiscalía Electoral de San Pablo que investigue el ataque del diputado Douglas García (del partido Republicanos y aliado del presidente Jair Bolsonaro) a la periodista Vera Magalhães.

El diputado García amenazó este martes a la trabajadora después del debate en TV Cultura y dijo que es “una vergüenza para el periodismo”, la misma frase que utilizó el presidente Bolsonaro contra ella durante el debate del 28 de agosto.

De Moraes consideró el hecho como grave y por eso pidió que se analice el tema para ver si ameritan medidas contra el legislador. La Fiscalía de San Pablo ya abrió una investigación penal.

"Estamos viendo algunos hechos lamentables, incluso, de violencia, ya sea violencia física como ocurrió entre los votantes, como violencia verbal, tuvimos la oportunidad de ver recientemente a un diputado estatal agredir verbalmente a un periodista. Algo totalmente fuera de las normas de civismo", dijo.



La mayoría de los candidatos presidenciales condenaron la agresión, salvo el presidente Bolsonaro. En el debate del 28 de agosto, el mandatario se molestó con una pregunta de la periodista. "La cobertura de vacunas se ha desplomado en los últimos años. ¿Hasta qué punto la desinformación difundida por el presidente pudo haber agravado la pandemia de la covid?", preguntó Magalhães al candidato Ciro Gomes, lo que luego generó la intervención de Bolsonaro.

"Vera, no podía esperar otra cosa de ti. Estás enamorado de mí. No se puede tomar partido en un debate como este. Hacer acusaciones mentirosas sobre mí. Eres una desgracia para el periodismo brasileño. No pedí tu opinión", dijo Bolsonaro.

Desbloqueo de cuentas bancarias

De Moraes también tomó una resolución respecto al grupo de empresarios bolsonaristas que respaldaron un golpe de Estado semanas atrás. La información sobre estos mensajes golpistas fue publicada el jueves 18 de agosto por el sitio Metropoles. “Prefiero un golpe de estado que el regreso del PT (Partido de los Trabajadores)”, manifestó el carioca José Koury en un grupo de Whatsapp de empresarios afines a la reelección, El mensaje fue celebrado y apoyado por los miembros del grupo denominado "Empresarios & Política".

En su momento, De Moraes ordenó un operativo policial contra los empresarios. Además, les bloqueó sus cuentas bancarias. Este jueves, el ministro resolvió desbloquear esas cuentas. Explicó que tomó la medida para evitar que los empresarios pudieran financiar actos antidemocráticos durante las celebraciones por el día de la Independencia el 7 de setiembre. Después de esos actos ya no es necesario mantener esta medida, dijo.