Aunque la agrupación Crece dejó la militancia en Central hace tiempo, uno de sus referentes, el ex presidente Raúl Broglia, aseguró ayer que presentará lista como candidato a presidente. “Me voy a presentar como candidato a presidente. Vamos a conversar con otras listas y si no hay acuerdo iremos solos. Es importante mantener el espíritu del Crece”, aseguró Broglia a LT3. El ex presidente mantiene un encono personal con Ricardo Carloni, quien fue su vicepresidente segundo en su período de gestión entre 2014 y 2018, y su anuncio de ser candidato tiene un objetivo más personal que colectivo: quitarle votos al oficialismo que irá con la candidatura de Carloni como presiente. Al respecto, Broglia expresó: “Carloni es un vendedor de humo. Eso no quiere decir que yo me presente para que él no sea presidente. Si la gente cree que es bueno, que lo vote". Ninguno de los actuales directivos que pertenecen al Crece acompañarán a Carloni en su lista, en clara ruptura de la alianza que los llevó al gobierno en 2014. Y así como Carloni tiene problemas para formar la lista, el Crece dejó de tener acivididad política.