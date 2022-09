El partido en el Gigante tuvo un final emocionante y con gol de Frías que hizo delirar a todo el estadio. Pero nada de lo que pasó anoche en Arroyito tiene mayor valor para el equipo de Carlos Tevez. Porque Central jugó un muy mal primer tiempo y no perdió porque reaccionó en el complemento a partir de los cambios. Estudiantes no aprovechó opciones de gol muy claras de contragolpe, eligió jugar en su campo y se lamentó en la última pelota donde se le escapó el triunfo.

Si bien la tenencia de pelota estuvo repartida, Estudiantes tuvo claro qué hacer con el balón y se instaló en campo rival con decisión. Central no pudo sorprender al rival en ningún contragolpe y con Blanco sin participación ofensiva el canaya tuvo total dependencia a centros para Veliz y las intervenciones de Malcorra.

La visita fue agresiva en sus ataques, principalmente en los primeros 20 minutos. Broun le sacó un cabezazo a Noguera y resolvió un mano a mano con Castro. Estudiantes llegaba con juego armado hasta el área chica. Y en un fallo del arquero encontró el gol. Castro recibió por derecha el rechazo canaya a un corner y sacó un centro al área chica para la cabeza de Boselli. El goleador ganó por arriba con facilidad y se aprovechó de una mala salida de Broun para cabecear con arco libre.

La reacción de Central fue más anímica que futbolística. Si bien era bueno el despliegue de Ortiz en el mediocampo y todas las tareas que asumía Malcorra, el juego colectivo del canaya fue débil, de escasa consistencia y solo generó un cabezazo de Veliz, sobre el área grande, que Andújar vio pasar muy cerca de su palo derecho.

La pálida puesta en escena del equipo obligó a Tevez a hacer cambios y propuso para el segundo tiempo los ingresos de Cerrudo e Infantino, y a los pocos minutos de Martínez y Candia. Y el equipo revirtió el trámite del juego. Porque Estudiantes pasó a tener una posición pasiva, parado en su campo y sin la pelota, y los canayas se acercaron al gol. Primero con un remate de Blanco, luego con un disparo al palo de Rodríguez, hubo una definición de Candia por arriba del travesaño y después un derechazo cruzado y alto de Martínez al pisar el área chica.

Central se apropió de todo en el juego y dejó encerrado al rival en su campo sin poder salir. Los jugadores canayas se anticipaban a todas las pelotas divididas pero el empató no llegaba y la frustración, de poco, le quitó ínfulas al equipo de Tevez, más aún cuando empezó a hacer abuso de los centros. Fue allí cuando Estudiantes se animó a salir de contragolpe y lo perdió Castro ante Broun. La visita ya defendía con línea de cinco pero el desgaste físico estaba hecho en el canaya.

El partido perdió todo orden táctico y Central atacó compulsivamente. Tiró muchos centros y no ganaba ninguno. Pero sobre el final uno de esas pelotas lanzada por Báez la bajó Rodríguez al medio y Frías metió el pie derecho para aprovecharse de un Andújar que se quedó parado. El empate fue merecido y festejado, aunque tiene poco valor para el equipo en la tabla.

1 Central

Broun

Cortez

Báez

Rodríguez

Blanco

Marinelli

Mac Allister

Ortiz

Malcorra

Buonanotte

Veliz

DT: Carlos Tevez

1 Estudiantes

Andújar

Godoy

Morel

Noguera

Más

Castro

Rodríguez

Zuqui

Zapiola

Méndez

Boselli

DT: Ricardo Zielinski

Goles: PT: 13m Boselli (E). ST: 45m Frías (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Infantino por Mac Allister y Cerrudo por Marinelli (C), 7m Candia por Veliz y Martínez por Cortez (C), Paz por Méndez y Leandro Díaz por Zapiola (E), 27m Frías por Ortiz (C), 29m Rollheiser por Boselli (E) y 42m Heredia por Castro y Piñeiro por Zuqui (E).

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Central