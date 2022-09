“Y aquí estoy, aquí encontré un lugarcito de mucha luz, el sol volvió, amaneció y todo el cielo se puso azul”, dicen los versos de “El lugarcito”, una de las canciones del emblemático musical de Hugo Midón, Derechos torcidos. Esa metáfora puede simbolizar muchas cosas, pero este sábado ese lugarcito de luz será el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), donde se desarrollará la 11° edición del Festival de Teatro para toda la Familia “Hugo Midón”, que comenzará a las 15 con entrada libre y un bono solidario consciente en el predio ubicado dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), Av. del Libertador 8151.

El sábado será el gran regreso a la presencialidad con un encuentro abierto a toda la comunidad, luego de dos ediciones virtuales transmitidas a través del canal de YouTube a causa de la pandemia. El año pasado se celebró la primera década del Festival, pero el cambio de modalidad –sobre todo tratándose de un encuentro de teatro, el arte de lo vivo por excelencia– sin dudas aportará un diferencial significativo.

“Volver a la presencialidad con este festival que nos llena de orgullo en esta casa de la cultura y de la memoria que soñaron las Madres de Plaza de Mayo es realmente conmovedor. Volver al abrazo, al encuentro, a la belleza del teatro para compartir con distintas generaciones la obra de un gran maestro es una cita a la que no podemos faltar cada septiembre”, expresa Verónica Parodi, directora del ECuNHi. “Es el arte de lo vivo que late, que transforma, que conmueve y llena de belleza un espacio donde habitó todo el horror y hoy es un lugar de vida y transformación colectiva. Es una propuesta que nos moviliza y nos interpela, es aquí donde tenemos que estar para recordar, transformar y construir desde el amor, la inclusión y la esperanza”.

El Festival tiene una larga trayectoria. Hugo Midón falleció en 2011 y al año siguiente se organizó la primera edición, que se sumó a la tradición festivalera iniciada con el Encuentro Literario Gustavo Roldán y el Festival María Elena Walsh. El evento no quedó circunscripto al predio de Núñez; también giró por varias escuelas, recaló en el Hospital Garrahan y viajó por el interior del país. Parodi lo define como “un ritual de amor, un encuentro de niños y grandes para entendernos como actores sociales partícipes de una historia común” y destaca que “Hugo trabajaba con los valores más humanos desde una poética bellísima y con un lenguaje sensible. Es importante seguir difundiendo su obra para que las nuevas generaciones la conozcan y disfruten. El espíritu de esa obra coincide con el del ECuNHi: la construcción de una sociedad con diversidad de miradas, más justa, solidaria, democrática y bella”.

La tarde del sábado estará enteramente dedicada a las artes escénicas en sus diversas formas: habrá teatro, circo, comedia musical y talleres para todas las edades. Estos encuentros siempre cuentan con la presencia de aquellos artistas que conocieron de cerca al gran dramaturgo, actor, director y docente, quienes trabajaron a la par de Midón y hoy son sus herederos. Este año la conducción quedó a cargo de dos midoneanxs de pura cepa: Carlos March y Gabi Goldberg, con intervenciones en segmentos consecutivos que llenarán el escenario de propuestas elaboradas por las distintas generaciones cultoras de la producción artística del homenajeado.

Hugo Midón (foto: Gustavo Mujica)

La primera experiencia que Carlos March compartió con Midón fue un ofrecimiento que le hizo allá por 1980, cuando estrenaron El imaginario en el Teatro Odeón con un elenco integrado por ellos dos, Dalma Milebo, Mónica Núñez Cortés (hermana del histórico miembro de Les Luthiers) y Guillermo Aragonés. “A partir de ese momento y hasta el día de hoy no dejé de pertenecer ni trabajar con Midón, con él en este planeta y después de que se fue también. Aquel espectáculo marcó el arranque de una historia que no termina ni terminará nunca mientras viva”, asegura el actor. Cuando se le pregunta qué significa para él el legado midoniano, dice: “Lo definiría como una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Esas que parecen estar predestinadas a ser una marca indeleble en el espíritu, en el alma, en los sentimientos y en el cuerpo. Son esas personas que se te cruzan casi como planetas y empieza a funcionar desde la química una especie de magia que genera una historia interminable, como el título de uno de los temas de Hugo”.

Gabi Goldberg, actriz, bailarina, directora y docente, conoció a Midón el día en el que Carlos Gianni, su co-equiper, la invitó al estudio para hacer unos coros en Vivitos y coleando. Después la alcanzó hasta su casa y ella no podía creer estar viajando con su ídolo. Empezó a trabajar con él en 1993, en la puesta de El Gato con Botas: “Siempre cuento la anécdota de que cuando me llamaron para decirme que había quedado para interpretar el papel de la Princesa pensé que se habían equivocado, porque yo era muy petisita y nada que ver con una princesa. Pero Hugo quería la Princesa chiquitita. Gracias a él fui princesa, payasa en El salpicón y madre en Huesito caracú”, enumera.

Al igual que tantas personas que lo conocieron, Goldberg asocia el nombre de Midón a una lista de palabras entre las que figuran arte, cultura, amor, mirada, niñez. “Su legado para mí es poder tener estas puntas tan importantes en la vida y en la cultura de una sociedad. Midón fue un maestro, un observador de las infancias. Un groso”, sintetiza. “Siempre agradezco la oportunidad que nos da el ECuNHi para seguir recordando y homenajeando a un grande como él”. Esa mirada sobre las infancias siempre evitó la subestimación de sus públicos. Hoy existe un amplio abanico de entretenimientos que generan estímulos permanentes y disputan la atención de los chicos, pero no siempre se verifica ese respeto hacia la niñez. “A mí me preocupan un poco las canciones que se usan a veces para que bailen los chicos y las chicas. Una está acostumbrada a trabajar con el material de Hugo y Carlitos donde todas las canciones y los temas son posibles para transformar a quien está escuchando o viendo la obra”.

El Carlitos al que alude Goldberg es Carlos Gianni, quien trabajó codo a codo con Midón durante años. Juntos conformaron una de las duplas artísticas más prolíficas y marcaron un antes y un después en el modo de concebir el teatro musical infantil. “Hugo es un referente y creo que fuimos de los primeros que comenzamos con esa tarea. Su obra se actualiza día a día. Yo soy un convencido de que los grandes artistas pasan a través del tiempo y permanecen siempre vigentes. Esto es así: las obras que hicimos en los ’90 eran chistes en ese momento pero, tiempo después, la gente las aplaudía porque creía que estábamos hablando de la actualidad”, señala.

Midón y Gianni fueron pioneros y elaboraron una obra que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo actual. “Lo que hicimos en el pasado hoy son clásicos. En las escuelas siguen cantando las canciones que hicimos en los ’70 y ’80, las maestras siguen utilizando esos materiales”, destaca el músico. Cuando se le pregunta por la consciencia que el creador tenía de sus públicos, dice: “Midón no trataba a los chicos como adultos un poco tontitos sino como seres interesantes, inteligentes y mucho más rígidos a la hora de ver un espectáculo. Los adultos te perdonan más, pero si a un chico no le gusta lo que está viendo empieza a caminar por el teatro, come caramelos, se da vuelta, charla. Eso te marca cómo es la obra que estás haciendo”.

En esta edición habrá participaciones especiales. Crianzas es un manifiesto de experiencias amorosas en la diversidad, una propuesta familiar creada a partir de un lenguaje poético, cotidiano y cercano a las infancias que cuenta con la dirección de Valeria Grossi y música compuesta por Gianni. Una historia con fusa y redonda, por su parte, narra el viaje de Tito y Coloso hacia un bosque encantado; la dupla de titiriteros, actores, clowns y músicos conformada por Santiago Marjovsky y Horacio Lentini combina recursos pensados para espectadores de distintas edades.

También se presentará la Escuela Municipal de Teatro Musical de Venado Tuerto –un elenco integrado por alumnxs dirigidxs por Andrea Oviedo y Alfredo Diale– con Payasos de la Buhardilla, puesta basada en la obra de Midón. El grupo llevó adelante el ciclo “Los Payasos van a la Escuela” en Santa Fe y desde 2016 participan de este ciclo. Finalmente podrá verse Midoneando, el homenaje como cierre del evento; al igual que en oportunidades anteriores estará a cargo de destacadxs artistas que acompañaron el trayecto artístico y humano de Midón como March, Goldberg, Gianni, Daniela Fernández, Roberto Catarineu y su hijo Joaquín.

La música es un elemento fundamental en el teatro infantil en general y en la obra de Midón en particular. Gianni opina que idealmente debe parecerse a lo que se ve en los chicos: “Ellos son muy cambiantes, saltan de acá para allá, y yo trato de que la música tenga esas características también: que cambie la tonalidad, el estilo, el género. A la vez, los chicos son muy profundos y emotivos, los textos de Hugo lo eran y siempre intenté que las melodías tuviesen esa misma emotividad y profundidad”. Parodi define esta dupla como parte de nuestra memoria cultural y subraya: “Las letras de Hugo tienen que ver con nosotros y la música también. Ahí encontrás una chacarera, un chamamé o una cumbia. Todo eso nos habla a nosotros, grandes y chicos”.

Al inicio de sus carreras, Gianni y Midón estaban muy aferrados a la opinión de docentes, psicopedagogos y sus propios maestros. De a poco fueron soltando esas amarras y empezaron a confiar más en su propia intuición; a partir de ese momento lograron sentirse verdaderamente plenos. Gianni rememora un juego con el que solían divertirse: “Él trataba de cantarme los textos que escribía y yo le pedía que no lo hiciera para no influenciarme a la hora de componer, entonces aprovechaba para decirle a todo el mundo que yo le había frustrado su carrera de cantante (risas)”.

Que la figura de Midón sea recordada en el ECuNHi no es un dato menor, porque se trata justamente de un espacio dedicado a mantener viva la memoria. March todavía recuerda el día en el que se sentaron a tomar algo con Parodi y Julián Midón –hijo de homenajeado– en el barcito del centro cultural: “Mi conmoción fue la coincidencia de recordarlo a él en un lugar donde la memoria es protagonista. Dije –y si no lo dije lo demostré en los once festivales en los que participé– que Hugo hubiera estado muy feliz de saber que cada año se lo homenajea en un lugar como el ECuNHi, un espacio de memoria, de reclamo permanente de justicia y de respeto por los derechos humanos. Y por supuesto con las Madres como protagonistas”.

Como cada año, el Festival recibe apoyo institucional de numerosas organizaciones de derechos humanos y organismos estatales como la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la Asociación Amigos del ECuNHi, el Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, INT, INAMU, la Subsecretaría de Educación Artística de Santa Fe y la Municipalidad de Venado Tuerto.

En tiempos en los que la tecnología abruma y todo tiende a ser cada vez más frenético, Parodi sostiene que “se hace imperioso encontrar el momento de compartir una obra de teatro, una propuesta artística en donde podamos comprometernos en cuerpo y alma, grandes y chiques, para jugar y reírnos. La belleza del arte, los vínculos, el abrazo y el amor se hacen necesarios para habitar este mundo y mejorarlo. Sin dudas desde esta casa tenemos la misión que nos dejan las Madres: ‘cambiar el mundo es también lo que las Madres llevan como bandera, de la misma forma que lo hicieron sus hijos y sus hijas’”.

En una entrevista, Midón decía: “Lo único que les pido es que no piensen que actuar para los chicos es diferente que actuar para los grandes, decir que para chicos hay que actuar más ‘dulce, simple, aniñado’. Tiene la misma complejidad hacer un personaje para adultos que hacerlo para chicos”. Este Festival reivindica aquella mirada respetuosa sobre las infancias, recupera su legado y mantiene el fuego encendido para las siguientes generaciones.

* El Festival Hugo Midón se llevará a cabo el sábado desde las 15 con entrada libre y un bono solidario consciente en el ECuNHi (Av. del Libertador 8151). Las actividades no se suspenden por lluvia. Más información en ecunhi.com.ar.

Cordura en medio de la locura*

Locos Re-Cuerdos, así son lxs payasxs que llevan adelante este festival. Con Vero Parodi a la cabeza, y los infaltables de siempre.

Mantener la cordura en medio de esta Argentina loca es una tarea a la que nos enfrentamos a diario y desde hace mucho tiempo, amparados en una nariz roja que nos hace respirar por los demás y ver un poquito más allá del ombligo, hacer preguntas y no conformarse con respuestas flacas.

Lxs payasxs que surgieron con la democracia hoy nos interpelan dentro de este símbolo de resistencia cultural que es el Ecunhi. Elles nos recuerdan que acá nadie se arregla solito, que esto de pelearse todo el día por llenar nuestra alcancía, no va más. Que así soy yo y es un gusto conocerme como soy.

Y que el lobo, siempre está.

*Texto de Julián Midón, músico e hijo de Hugo Midón.