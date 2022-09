El gobierno provincial reaccionó al rechazo de Amsafé avisando que efectivizará el descuento de los días de paro de agosto y que no aplicará el aumento como al resto de los sindicatos que sí aceptaron. "No se van a liquidar los aumentos establecidos y se va a comenzar con los descuentos de los días no trabajados durante el mes de agosto de este año", dijo el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri en relación a los docentes públicos. "Esta propuesta fue aceptada por la mayoría de los gremios del sector público provincial, de manera tal que no va a sufrir modificación alguna".

"Las medidas de fuerza corren por exclusiva responsabilidad de quienes las dispusieron y las llevaron adelante", dijo el titular de la cartera de Trabajo, a la vez que señaló que los docentes "tendrán que dar las explicaciones correspondientes al conjunto de la sociedad y, particularmente, a los alumnos, alumnas y padres de los chicos que concurren a esos establecimientos".