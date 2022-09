El abogado rosarino Gustavo Feldman cierra hoy la Feria del Libro de Rosario con la presentación a las 19 de su novela Esto no queda así (CG Editorial) con la participación del periodista Rodrigo Ipólitti. Será en el Espacio Hugo Diz, tercer piso del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, San Martín y San Luis.

-¿Es un libro sobre la justicia que tenemos?- preguntó Rosario/12 a propósito de su libro.

-Es una ficción con una descripción descarnada de la Justicia en general y de la Justicia Federal en particular. Un poder omnipotente siempre más cerca de la arbitrariedad que de la probidad – respondió Feldman.

-¿Es un policial sacado de un expediente?

-No. No refiere a ninguna causa concreta real. Tiene ingredientes y cuestiones que he conocido en 36 años de ejercicio en el fuero federal penal.

-El título del libro remite a una frase apretadora que tantas veces habrás escuchado en los tribunales, ¿no?

- En parte. El título resume la sensación y el sentimiento de rebeldía ante la injusticia. Es un poco lo que me asalta a mí a veces ante algunos errores y horrores judiciales.

-La crítica especializada se sorprendió gratamente de tu escritura. ¿Y los abogados, jueces y camaristas?

-Tuve muchos comentarios....la mayoría halagüeños; algunos se reconocen o creen reconocerse en la trama. Otros tratan de indagar hasta dónde es ficción y hasta dónde es real. En general nadie quiere que lo vean desnudo.