Desde Nueva York

“Follow the money, sigan la guita”, responde el ministro de seguridad Aníbal Fernández cuando se le pregunta por el curso de la investigación sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Faltan treinta minutos para que el avión que lleva a la comitiva presidencial aterrice en Nueva York y Aníbal Fernández responde preguntas. Él tiene una agenda aparte de acompañar al presidente en su gira neoyorquina, pero la charla se centra en el atentado a la vicepresidenta: por qué la seguridad no se replegó en el momento, si hubo un seguimiento en hechos violentos previos como la marcha de las antorchas, qué lineas sigue la investigación.

"Es mucho más fácil cuando vos conquistás dónde está la plata. Al seguir el dinero podemos encontrarnos con algo importante, no lo sabemos todavía. La presunción es que el negocio de los copitos no da para lo que está armado", insiste Fernández. En este sentido, sobre la línea que vincula un financiamiento del Grupo Caputo a la agrupación Revolución Federal, el ministro asegura que "es un elemento que la Justicia tiene que evaluar. Como expresión suelta en sí misma es muy densa. Pero hasta que la Justicia no diga algo no puedo decir nada yo. Hay que esperar".

Retrocediendo poco más de dos semanas hasta llegar a esa noche en que Fernando Sabag Montiel gatilló un arma cargada con cinco balas en la cara de Cristina Fernández de Kirchner y su seguridad no la sacó inmediatamente del lugar, el ministro de Seguridad saca su celular, busca un chat, tapa con su pulgar izquierdo el nombre del remitente y la describe: "Acá se ve perfectamente que está la vicepresidenta y tiene cuatro policías alrededor, como si fuese el cinco del dado. Ante la incertidumbre del momento, porque he hablado con muchos que estuvieron y nadie entendió qué estaba pasando, le dicen que se vaya. La expresión de la fuerza fue sacarla de ese lugar, eso está en las declaraciones de Cristina".

Y yendo todavía un poco más atrás a la Marcha de las Antorchas que invitaba a perseguir políticos y periodistas que fueron cómplices de la vuelta del kirchnerismo. ¿No faltó un seguimiento?

- ¿Quién te dijo que no se hizo un seguimiento? Pero la verdad que inteligencia no se puede hacer si no hay un delito. Entonces lo que hacés es inteligencia criminal. La Marcha de las Antorchas nosotros la detectamos mucho antes que sucediera. Debería haber actuado la Policía de la Ciudad, no actuó en forma rápida y la instrucción que nosotros dimos fue que usemos los hidrantes. Y pueden verlo por el video, usamos los hidrantes y apagamos esas antorchas. Nosotros no somos de pegar. Nosotros no somos de agredir. Lo ordenamos de otra manera.

Colaboración con Estados Unidos

Además de acompañar al Presidente, Aníbal Fernández tiene agenda propia en Nueva York. El lunes se reunirá con la polícía de Nueva York, la INL, que es la parte de justicia en narcotráfico y con el FBI. No va a hablar del intento de magnicidio en las reuniones: "Nosotros no tenemos que pedir colaboración, porque trabajamos en todo. No es necesario que por un caso hablemos. Hablamos de todo las veces que necesitamos. Logramos hacer un trabajo muy bueno en conjunto", contesta el ministro.

Cuando se le pregunta específicamente por los datos perdidos del celular de Fernando Sabag Montiel, que Estados Unidos cuenta con la tecnología para desencriptar, asegura que "eso ya ha sido consultado y tenemos ofrecimientos para chequearlo, pero tiene que ser el Juzgado el que avance".

La comitiva presidencial llegó esta mañana a Estados Unidos, integrada por el Canciller Santiago Cafiero, el secretario general de Presidencia Julio Vitobello, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti y su esposa Fabiola Yañez fue recibida esta mañana por el embajador Jorge Argüello, el cónsul general en Nueva York, Santiago Villalba y la embajadora ante Naciones Unidas, María del Carmen Squeff. En Naciones Unidas, el jefe de Estado argentino condenará el atentado contra CFK y promoverá la candidatura de la ex ESMA como patrimonio mundial. También visitará Houston, epicentro de los negocios y la energía.